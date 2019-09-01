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::. Как делали хранилище для плодов в XIXв. | Как сохранить урожай.
Как делали хранилище для плодов в XIXв.
(По материалам книги «Рудник богатства, или драгоценный самородок» (1882))
Выбирали сухое, несколько возвышенное место, обращенное к северу и защищенное от солнца растущими деревьями. Пол настилали на расстоянии 2,5 вершка от земли.
Стены делали толщиной в 7,5 вершка из смеси глины, соломы и небольшого количества мергеля. Располагали их на фундаменте, делали двойными с промежутком в 12,25 вершка. Двери тоже были двойными, внешние открывались наружу, внутренние - внутрь. В сильные морозы промежуток между ними засыпали соломой. В двух противоположных стенах пробивали по окну, закрывались они двойными ставнями. Пространство между ними засыпали соломой. Потолок поддерживали брусками и делали из укрепленного планками мха. Обмазывали его глиной с шерстью. Крышу делали соломенной, толщиной в 7 вершков.
  Внутри хранилища укрепляли полки на расстоянии 6 вершков одна от другой. Верхние были слегка покатыми. Все полки делились планками на пять равных частей шириной в 2,25 вершка. На каждую полку клали слой высушенного мха. На него укладывали фрукты так, чтобы они не соприкасались друг с другом.
Уложив фрукты, двери и окна оставляли на день открытыми. Через 8 дней окна заклеивали бумагой, чтобы не проникал свет, и сарай закрывали. Температуру в хранилище поддерживали в пределах 8.,.10°С. Для поглощения сырости, выделяемой фруктами, ставили ящик с хлорной известью.
По материалам книги «Рудник богатства, или драгоценный самородок» (1882)




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