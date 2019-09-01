



::. Как хранили фрукты наши предки | Как сохранить урожай. Как хранили фрукты наши предки

По материалам книги «Рудник богатства, или драгоценный самородок» (1882)

Лучшим средством для хранения яблок считали истолченный в порошок гипс. Яблоки обтирали сухим холстом и клали в гипс стебельками вверх так, чтобы плоды не соприкасались между собой. Держали в сухом погребе, ящики ставили на поленья, чтобы они не доставали до пола.

Хранили яблоки в течение всей зимы и в порошке древесного угля. Ящики плотно закрывали и держали при температуре 5...9°С.

Иногда плоды окуривали виноградной лозой. Чистые яблоки переносили в сухое помещение и раскладывали на сухих циновках или решетках так, чтобы они не касались друг друга. Затворяли плотно окна, двери и зажигали несколько виноградных лоз. Окуривание повторяли дней 6-8. После этого плоды тотчас же укладывали в ящики или коробки и пересыпали пшеничной соломой.

Для пересылки яблоки, особенно нежные летние сорта, оборачивали каждое в отдельности в мягкую бумагу и переслаивали соломой. Чтобы солома была мягче, ее пропускали раза три на молотилке, причем овсяная имела преимущество перед ржаной. Упаковывали в корзины или ящики с просверленными со всех сторон отверстиями.

Другой способ: яблоки оборачивали бумагой, пропитанной спиртовым раствором салициловой кислоты. При такой упаковке даже при длительной пересылке они не портились, сохраняли свежесть, аромат и сочность.

Если в долго хранящихся плодах появлялся неприятный запах, в ящики клали недели на две высушенные плоды бузины, а еще лучше - резеду.

Сливы для хранения снимали в ясный теплый день и тотчас же складывали в банки или бочонки, переслаивая их вишневыми листьями или пересыпая пшеном, опилками. Банки завязывали «пузырем», заливали смолой и зарывали в подвале в землю на 1 вершок (1 вершок = 44,45 мм), бочонки же просмаливали и опускали в воду.

Для пересылки плоды снимали незрелыми и укладывали в деревянные ящики. На дно клали мелко изрезанную бумагу. Укладывали плотно, заворачивая каждый в отдельную бумагу. Вместо деревянных ящиков иногда употребляли лубяные решета. Если сливы были крепкие, плоды ничем не переслаивали. Дно же решета покрывали слоем зеленых листьев клена. Этими же листьями прикрывали плоды сверху.

Виноград для длительного хранения оставляли как можно дольше на кусте, одевая гроздья в маленькие мешочки из тонкой ткани. Не трогали их до времени опадения листьев.

Гроздья сортов с очень сладкими плодами, как ранних, так и поздних, отрезали от кустов с лозой длиной в 2,25-3,25 вершка. Место среза густо обмазывали горячей смолой, варом или сургучом и подвешивали в подвале на крючках корешками вниз в виде буквы 3. В первые дни помещение проветривали, а затем запирали, в нем было темно и прохладно.

Долгое время в свежем виде хранили виноград в бочонках, на дно которых насыпали пшеничные отруби. Виноградные кисти клали осторожно, с некоторыми промежутками, чтобы они не ложились одна на другую. Переслаивали и засыпали их сверху теми же отрубями. Бочонки закупоривали так, чтобы в них не проникал воздух.

Практиковали и такой способ: гроздья снимали в сухой солнечный день, тщательно очищали от испорченных ягод и окуривали бензином, виноград не приобретал постороннего вкуса и запаха. Кисти перекладывали кукурузными листьями и хранили в тщательно закупоренных ящиках, куда не могли проникнуть ни воздух, ни пыль.

Самые разные плоды хранили в течение нескольких лет в стеклянных сосудах, плотно закрытых или запаянных герметически. Перед наполнением плодами сосуды высушивали на огне, чтобы в них не осталось сырости. Плоды клали свежие, чистые, не очень спелые и не мокрые.

Долгое время без всякой порчи хранили фрукты в глиняных, с узким горлом горшках, покрытых сверху бумагой и слоем теста из гипса толщиной в полдюйма (1 дюйм = 25,4 мм). Жидкая масса высыхала за несколько минут.



По материалам книги «Рудник богатства, или драгоценный самородок» (1882)









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::. прочитало: 190 | автор: sadovod | 5 сентября 2019 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.