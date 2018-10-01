



::. Как дольше сохранить фрукты и овощи | Как сохранить урожай. Как дольше сохранить фрукты и овощи

Если стоит теплая солнечная погода, можно не торопиться с уборкой поздних сортов яблок, но при угрозе заморозков яблоки следует убрать. А так как морозы пришли к нам уже в двадцатых числах октября, то соответственно дачники начали убирать с огородов не только фрукты, но и овощные культуры - морковь, свеклу, редьку и т.д.

И у каждого огородника возникает одна проблема: как можно дольше сохранить свежие собранные фрукты и овощи в условиях городской квартиры. Существует много способов хранения, но мне кажется, что самый подходящий - закладывать фрукты и овощи в полиэтиленовые мешочки емкостью не более трех килограммов. Причем укладывать плоды в мешочки следует не сразу, а примерно через две недели после сбора урожая. Например, собрали яблоки 20 октября, необходимо упаковать их в мешочки 1-2 ноября. Из яблок лучше сохраняются такие орта, как Богатырь, Осеннее Полосатое, Анис Серый, Славянка и др. Укладывают яблоки в мешочки и туго завязывают, затем кладут в прохладное место, можно на балкон, на холодный подоконник или в холодильник. В такой упаковке яблоки долгое время остаются сочными, хрустящими, не плесневеют и не загнивают. Такой способ хранения может быть использован и для овощей. А чеснок так хранить нельзя: он либо заболевает и гниет, либо высыхает даже в холодильнике. Самый надежный способ - холодное консервирование чеснока. Для этого необходимо разделить головку чеснока на зубки, полностью очистить от шелухи, засыпать в чистую сухую бутылку (банку) и залить рафинированным маслом - подсолнечным, кукурузным или оливковым. Закройте бутылку или банку плотной крышкой и поставьте в холодное место или в холодильник. Чеснок может храниться в банке несколько лет, не теряя при этом своих вкусовых качеств. Он не портится, так как растительное масло препятствует высыханию чеснока, испарению эфирных масел. Масло ароматизируется, и его можно использовать, например, в салатах. Кроме того, рафинированное масло очищено от влаги и прочих примесей, в том числе фосфолипидов (осадок), которые служат хорошей средой для развития микроорганизмов и могут вызвать гниение и болезнь чеснока, да и порчу самого масла. Чистое масло обеспечит длительное хранение чеснока.

П. З. Кащи

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::. прочитало: 40 | автор: sadovod | Сегодня, 14:25 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.