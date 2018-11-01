Cохранить плоды при транспортировке

Чтобы сохранить плоды при транспортировке, нужно уметь правильно укладывать их. Например, для укладки яблок и груш берут ящики или корзины такой величины, чтобы они с плодами весили не менее пуда. Дно их выкладывают сухим мхом или сеном. Каждый плод обертывают отдельно в бумагу и перекладывают сверх того бумажными обрезками. Для предохранения от морозов ящики или корзины ставят в более крупные емкости, а промежуток между ними прокладывают сухим мхом или соломой. Такая укладка соблюдается только при пересылке дорогих плодов на далекие расстояния, для близких перевозок плоды кладут просто в корзинки и завертывают в листья.

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