Хранение свежих перцев

Плоды овощного перца способны храниться более длительное время, чем томаты. Их убирают в конце вегетации в технической спелости (зелеными) или зрелыми после полного сформирования, когда они достигнут свойственной сорту величины. На плодах не должно быть трещин и вмятин. Собранные здоровые плоды укладывают в невысокие ящики в 2 — 3 ряда или на полки в подвале или погребе. Завернутые в мягкую бумагу, они сохраняются в течение одного месяца и более. Оптимальной температурой хранения является 6 — 8 градусов С, влажностью воздуха — 85 — 90 %. Собранные своевременно, не поврежденные заморозками и не пораженные болезнями, плоды в благоприятных условиях хранения можно использовать в нечерноземной зоне до конца октября и начала ноября, в умеренных широтах до середины и конца ноября, в южных — до декабря.

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