



::. Хранение свежих томатов | Как сохранить урожай. Хранение свежих томатов

Всего лишь несколько столетий тому назад древний южноамериканский овощ - томат поселился в Европе. Теперь это главная огородная культура в мире. И не зря. Его плоды обладают многими ценными пищевыми и диетическими свойствами, богаты углеводами, разнообразными витаминами, органическими кислотами и минеральными солями. Они благотворно влияют на сердечно-сосудистую деятельность, пищеварительные органы, зрение, память, половую функцию. Свежие томаты также полезны при авитаминозах, их принимают больные с различными нарушениями обмена веществ, при атеросклерозе, заболеваниях почек и других органов. Малое содержание пуринов, щавелевой кислоты, нежная клетчатка плодов и наличие других ценных веществ делают их весьма полезными и для пожилых людей. Они обладают также и фитонцидным действием. Достаточно употреблять 300 — 400 г плодов в день, чтобы удовлетворять суточную потребность организма в витаминах С, В 1 , Вс, Р, К и каротине. Поэтому необходимо по возможности дольше потреблять свежие томаты. Особенно ценными являются выращенные на дачных участках экологически чистые плоды. Для этого нужно знать, как можно без потерь сохранить эти чудесные овощи длительное время. Сразу после сбора плоды сортируют, отбирая наиболее здоровые, без механических повреждений и вмятин. Зеленые отделяют от зрелых и хранят отдельно. Лучше разделить их по размеру — на крупные, средние и мелкие и уложить каждую фракцию в отдельную тару. Зрелые плоды (лучше в бланжевой спелости) укладывают в ящики с низкими бортами в один ряд и переносят в сухое проветриваемое помещение. При пониженной температуре (6 — 8 градусов тепла) они могут храниться в течение 2 — 3 недель, а при 1 — 2 градусах — даже месяц. Наиболее долго можно сохранять незрелые (зеленые) плоды, собранные в сухую погоду до наступления холодов. Для этого используют не только крупные, полностью сформировавшиеся, но и средние и даже мелкие плоды диаметром 3 — 4 см. Укладывают в 1 — 2 ряда (средние и мелкие в 3 — 4 ряда) и хранят при температуре 14-16 градусов. Наиболее долго сохраняются они при медленном дозревании, когда поддерживается температура 10 — 12 градусов тепла. В таких холодных условиях еще образуется красящее вещество — ликопин, и плоды медленно приобретают красный цвет. При дальнейшем понижении — до 6 — 8 градусов образуется только желтая окраска и плоды не созревают полностью, а при температуре менее 5 градусов — повреждаются холодом и заболевают. Ускорить созревание зеленых плодов можно путем подкладывания к ним зрелых, выделяющих газ этилен, который ускоряет появление красной окраски. Еще быстрее идет созревание при комнатной температуре и, особенно — при повышении до 24 — 26 градусов. Но в жарких условиях — при 30 градусах и выше — ликопин, так же как и на холоде, не образуется. Можно хранить плоды на чердаке или в комнате с сухим воздухом, поддерживая относительно постоянную температуру. Один из эффективных способов — подвешивание выдернутых кустов с плодами в сухом месте, сарае или комнате. В процессе хранения плоды осматривают, выбирают зрелые и удаляют заболевшие.

Ш. Бексеев

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 51 | автор: sadovod | Сегодня, 12:57 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.