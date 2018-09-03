Старинный способ хранения слив

Аккуратно собранные, целые плоды слив, снятые в оптимальный срок, хранятся всего несколько дней при температуре воздуха до +5°С.

В свежем виде плоды сливы, к сожалению, в домашних условиях долго не хранятся. Однако существует старинный рецепт, в котором описывается, каким образом можно сохранить эти замечательные плоды.

Он заключается в следующем. Спелые плоды снимают вместе с плодоножкой в сухую погоду. По одиночке каждый плод оборачивают чистой бумагой. Для хранения необходима стеклянные банки больших объемов. Дно банки покрывают грушевыми сухими листьями, которые должны оберегать плоды от гниения. Далее кладут слой слив, их накрывают опять сухими листьями и поступают, таким образом, до наполнения банки. Банки хорошо завязывают пергаментом или бычьим пузырем.

Подготовленные таким образом банки закапывают в саду в яму, глубиной почти полтора аршина (около 1 м). Сверху на них насыпаются листья, чтобы в случае надобности можно было открыть банки даже при сильных морозах. Таким способом плоды хорошо сохраняются до конца декабря.

В. Пономаренко

доктор биологических наук

Газета "САДОВОД"

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