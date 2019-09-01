



::. Как крестьяне хранили овощи в XIX в. | Как сохранить урожай. Как крестьяне хранили овощи в XIX в.

(По материалам книги «Рудник богатства, или драгоценный самородок» (1882г.))

Прекрасным средством для продолжительного хранения различных пищевых продуктов и зелени считался торф, обладающий антисептическим свойством. В июне 1890 года на сельскохозяйственном конкурсе в Магдебурге был выставлен картофель, хранившийся в торфяной пыли в течение девяти месяцев. Ни один глазок не тронулся, хотя все они были свежими и здоровыми. Этот же способ применялся для хранения лука и репы.



Другой весьма простой способ - картофель засыпали для хранения известью. Сохранялся он отлично в течение 14 месяцев, не обнаружив никаких признаков гниения. Известь не разъедала кожуры клубней и не проникала внутрь. Вынимая клубни из извести, достаточно было их лишь вытереть влажной тряпкой.



И еще один способ. На дно ящика насыпали на три четверти аршина (1 аршин = 711,2 мм) соломы и на нее клали первый слой картофеля, снова клали солому и опять картофель. Так до тех пор, пока не заполнялся весь ящик. Сверху прикрывали на пол аршина той же соломой. По мере необходимости солому отворачивали, вынимали картофель и снова закрывали. Капусту хранили в подвалах или погребах в грядках из сухого песка высотой не менее 6 вершков. Верхние зеленые листья снимали. Сажали кочаны на расстоянии 2 вершков один от другого.

Иногда капусту сушили, имела она такой же вкус, как и свежая, сохраняла свой цвет и была похожа на лапшу. Верхние листья у капусты снимали, твердые головки в течение нескольких дней держали на воздухе, разрезали на тонкие полоски и сушили, сначала на открытом воздухе, затем в печи, несколько раз переворачивая. Хранили в мешках в сухом проветриваемом месте. Часто осматривали, так как капуста легко поглощала сырость и могла загнить, если ее вовремя не подсушить в печи. Варили такую капусту, как свежую, но предварительно мочили в воде, чтобы она стала мягкой.

В течение целого года сохранялись томаты, уложенные в широкогорлые стеклянные сосуды. Спелые и чистые плоды заливали водой с добавлением уксуса и соли в пропорции 7:1,5:1,5. Сверху сосуды заливали оливковым маслом и тщательно закупоривали. Между маслом и пробкой не должно было оставаться воздушного пространства. Держали в сухом прохладном месте.



По материалам книги «Рудник богатства, или драгоценный самородок» (1882)







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::. прочитало: 112 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.