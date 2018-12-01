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::. О раннем выращивании гороха | Овощеводство / горох
О раннем выращивании гороха (по материалам "Вестника российского общества садоводства в Петербурге" за 1860 г.) 
Чтобы иметь стручки в начале февраля, нужно сажать горох в исходе августа или в начале сентября в маленькие ящики. Для этого нужно брать низкие сорта, которые дают цвет на втором коленце. Нельзя брать землю, в которой ранее рос горох. Вообще, поздняя посадка гороха требует величайшего внимания. В пятивершковый горшок нельзя сажать более 8-10 горошин.
 Земля должна быть смешана с песком, горшки и ящики должны быть с отверстиями, а дно их - засыпано щебнем. Ящики с посадками остаются на воздухе до морозов, затем их вносят в помещение и ставят у окна или между рамами. Поливка должна быть умеренной и только при солнечной погоде.
по материалам "Вестника российского общества садоводства в Петербурге" за 1860 г.
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::. прочитало: 200 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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