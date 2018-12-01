Как спасти сады от мороза (по материалам "Журнала российского садоводства" за 1838 год)

"В апреле у нас по большей части бывает прекрасная теплая погода, от которой плодовые деревья начинают надувать почку, а в мае, а иногда и в июне, когда начинается цветение, наступает холодная погода и по утрам бывают морозы. Поэтому перед садоводами стоит задача, как отвратить вред, причиняемый поздними морозами. Разведение костров нужного эффекта не дает, но стелющийся по земле дым согревает растения и не допускает их замерзания. Издатель "Журнала российского садоводства" Шварц предлагает в плодовых садах на расстоянии 40 шагов сложить в кучи листья, сырые сучья, сгнивший мох, навоз, сделать это заблаговременно и чтобы уберечь эти кучи от дождя, обложить их дерном. Когда погода станет чересчур холодной, нужно зажечь кучи, начиная с подветренной стороны. Если опасность невелика, можно зажечь только часть куч, естественно, они должны только куриться, а не гореть."

(по материалам "Журнала российского садоводства" за 1838 год)

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