Как испытывать свежесть огородных и цветочных семян

"В числе покупных семян мы весьма часто получаем такие, которые потеряли уже способность к всходу. Для предварительного испытания подозрительных семян надо взять небольшие шерстяные лоскутки, насыпать на них не очень часто семена, накрыть таким же лоскутком и положить их на сутки в тарелку с чуть теплой водой. Когда семена разбухнут, лоскутки кладутся в горшки с землей и засыпаются сверху на толщину пальца, затем землю поливают и горшки ставят недалеко от печки. Через четыре или пять дней лоскутки эти вынимают и по количеству семян, давших ростки, можно судить об их пригодности. Семена кореньев, сельдерея, лука порея и других должно мочить в воде двое суток".

(по материалам "Журнала российского садоводства" - за 1838 год)

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