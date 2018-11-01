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::. Удобрение готовим сами (по материалам "Журнала российского садоводства"за 1838 год) | Удобрения
Удобрение готовим сами (по материалам "Журнала российского садоводства"за 1838 год)
Для садоводов и огородников можно очень легко приготовить превосходное удобрение следующим образом: вырыть канаву аршина два глубиной и шириной, насыпать на дно ее вершка на три хорошей огородной земли и накладывать слоями выпалываемую сорную траву. Слои должно делать в четверть толщиною и каждый слой посыпать негашеной известью. Наполнив канаву доверху, должно насыпать еще вершка два хорошей земли и покрыть ее дерном травою вниз. Когда наложенная в канаву трава окончит брожение и вся масса осядет, земля эта перекапывается и складывается в кучи. Произошедшая от нетления этих растений земля дает превосходнейшее удобрение не только для цветов и деревьев, но и для огородных растений.
(по материалам "Журнала российского садоводства"за 1838 год)
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