

::. Инжир (смоковница, винная ягода, фига) | На подоконнике Инжир (смоковница, винная ягода, фига)

Инжир - ценное субтропическое плодовое растение из семейства тутовых, относится роду фикус (Fikus). Родиной инжира считают юго-западную часть Малой Азии. Дикорастущий инжир встречается в Средней Азии (Туркмения), Грузии, Азербайджане, в Крыму (Судак, р. Кача и др.); распространен также в Средиземноморье, Малой Азии, Иране, до северо-запада Индии. В роде насчитывается около 1000 видов, но плодовое значение имеют немногие виды. Инжир - растение листопадное. Деревья его достигают 8-12 м в высоту. Листья темно-зеленые, шероховатые, 3-7-лопастные с заметной сетью жилок. Инжир - растение двудомное, образующее две формы соцветий: каприфиги - мужские и фиги - женские. Опыляется инжир маленькой осой - бластофагой.

Зрелые плоды его нежные, сохраняться долго не могут, поэтому их сушат. В сушеных плодах инжира содержится до 78% Сахаров. Семена мелкие, коричневые или желтые.

Для комнатной культуры подходят партенокарпические сорта, образующие соплодия без опыления. К таким сортам относятся Далматика, Кадота, Сара апшеронский, а также Шуйский инжир.

Посев семян в комнатных условиях производят в феврале-марте в горшки. Состав субстрата: 2 части листовой, 1 часть дерновой земли и 1/2 части речного песка. На дно кладут дренаж из мелкобитых черепков и речного песка слоем 3-4 см. Семена высевают на глубину 4-5 мм. Посевы поливают, ставят на свет и содержат при температуре 18...20°С. Всходы пикируют. Когда у сеянцев разовьется 2-3 листа, их пересаживают в более крупные горшки с землей того же состава, что и для посева. Для лучшего развития корневой системы корешок при высадке нужно прищипнуть на 1/3 длины. В течение лета сеянцы дважды пересаживают в 9- и 11 -сантиметровые горшки.

Инжир можно размножать черенками и отводками.

Черенкование производят в марте-апреле. На черенки берут одно-двулетние побеги длиной 6-8 см с плодоносящих маточных растений. Под нижней почкой на расстоянии 2-3 мм делают косой срез под углом 45°. Подготовленные черенки высаживают в горшочек или небольшой ящик, в днище которого делают отверстия для стока воды. На дно кладут дренаж, на который насыпают слой земли в 5-6 см, а на нее - промытый речной песок слоем 2-3 см. В песок на глубину 1,5-2 см высаживают черенки, поливают их и накрывают стеклом. Для укоренения должна поддерживаться температура в 22-24°С. В дальнейшем уход заключается в опрыскивании и проветривании черенков. Для этого стекло снимают в течение дня на 15-20 минут. Укоренившиеся черенки высаживают в горшки (размером 7-9 см) с тем же составом земли, что и при посевах.

В комнатной культуре инжир начинает плодоносить на 3-4-й год и дает урожай до 30 соплодий. Для такой культуры наиболее пригодна кустовая форма кроны. Для этого ствол обрезают на высоте 8-10 см и выбирают наиболее развитые, симметрично расположенные 4-5 ветвей. Весной до начала вегетации производят обрезку на 1/3 длины сильно растущих побегов, вырезают загущающие крону ветви. Все срезы делают на кольцо и сразу же замазывают садовым варом.

На лето растения полезно выносить на воздух. Первые две недели их ставят в тень, а в дальнейшем - на освещенное место. В это время растения необходимо тщательно поливать. С мая по август раз в неделю производят подкормки коровяком (1:10). В начале сентября растения вносят в комнату и уменьшают полив. После листопада их устанавливают в прохладное помещение с температурой не выше 5...6°С. В зимний период растения поливают 4-5 раз. Чтобы ком не пересыхал, землю в горшке обкладывают мхом.



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::. прочитало: 227 | автор: sadovod | Вчера, 11:13 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.