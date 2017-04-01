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::. Растения для "ленивого" цветника | Цветоводство
Растения для "ленивого" цветника
Как известно, красота требует жертв – в том смысле, что для создания эффектного цветника на приусадебном участке садоводу приходится прикладывать немало усилий. Но как быть тем, кто имеет возможность приезжать на дачу только по выходным и не могут уделять декоративным культурам должного внимания? Некоторые садоводы сталкиваются с другой проблемой: из-за отсутствия постоянного водоснабжения на участке воды кое-как хватает только для полива овощных грядок, а цветочным культурам в таких условиях приходится довольствоваться исключительно атмосферными осадками. Но всем хочется от садово-огородной деятельности извлекать не только пользу в виде овощей и фруктов, но и получать эстетическое удовольствие от пребывания на даче. Поэтому тем дачникам, у кого не доходят руки до цветника, советую посадить на участке неприхотливые и засухоустойчивые декоративные культуры, которые будут прекрасно развиваться и радовать своей красотой в любых спартанских условиях.

Одним из самых выносливых декоративных многолетников является эхинацея – травянистое растение с многочисленными высокими цветоносами, которые венчают крупные эффектные соцветия диаметром до 15 см. Этот цветок невероятно засухоустойчив и порадует обильным цветением даже в самое жаркое лето. Эхинацея будет отлично развиваться даже на самой бедной почве и прекрасно перенесет зимние морозы без дополнительного укрытия. На сегодняшний день выведено большое количество разнообразных сортов этого многолетника. Они отличаются силой роста куста, размером и окрасом соцветий, но одно у них неизменно – завидная неприхотливость в уходе. Создаст неповторимый акцент на садовом участке гигантский куст сорта эхинацеи пурпурной «Король», вырастающий в высоту более 2 м и имеющий невероятно красивые темно-розовые соцветия диаметром 14-15 см. Не менее эффектно будут смотреться многочисленные белоснежные соцветия сорта «Белый лебедь», достигающего в высоту 90 см. Очень красив сорт «Лилипут» с невысокими цветоносами (40-45 см) и крупными нежно-розовыми цветками. А махровые оранжевые корзинки сорта «Колорбуст Оранж» и ярко-желтые цветки сорта «Клеопатра» никого не смогут оставить равнодушным

Растения для "ленивого" цветника Если многие при слове «лук» представляют неказистое растение лука репчатого, то опытные цветоводы и ландшафтные дизайнеры давно оценили по достоинству другую разновидность – лук декоративный. Огромное сортовое разнообразие декоративных луков позволяет создать на участке «ленивый» цветник, который будет поражать яркими красками на протяжении всего теплого времени года – с ранней весны до глубокой осени. И самое главное, этот многолетник не потребует к себе особо ухода и прекрасно обойдется без регулярных обильных поливов – наоборот, излишняя влажность почвы ему противопоказана. Порадуют завидной неприхотливостью невысокие (20-25 см) кустики декоративного лука сорта «Моли» с ярко-зелеными глянцевыми листьями и шаровидными золотистыми соцветиями диаметром 4-6 см. Сорт «Хорошенький» во второй половине лета выбросит многочисленные высокие (до 60 см) цветоносы с рыхлыми округлыми цветками пурпурного цвета. А сорт «Островского» будет обильно цвести в мае и июне, выпуская все новые и новые «шарики» ярко-розового цвета, достигающие в диаметре 10-12 см.

Растения для "ленивого" цветникаНевероятно выносливыми считаются многочисленные виды очитков, которые будут радовать своей декоративностью на протяжении многих лет. Очитки прекрасно растут даже на каменистых бедных участках и стойко переносят неблагоприятные погодные условия. Это растение будет довольствоваться нечастыми поливами и предпочтет расти на хорошо освещенном месте. Неприхотливы в уходе как карликовые почвокровные очитки, так и их более высокие сородичи. Все они имеют мясистые листовые розетки и в зависимости от сорта в период цветения формируют различные по цветовой гамме соцветия. Например, сорт «Вариегата» достигает в высоту всего 7-10 см и со временем превращается в обширный ковер, который в период цветения покрывается желтыми звездчатыми цветочками. Сорт «Линда Виндзор» достигает в высоту 30-40 см и эффектно смотрится благодаря красным листьям и бордовым соцветиям. А необычный сорт «Шоколадный мяч» образует обширную куртину, которая похожа на многочисленные еловые веточки, облитые шоколадом.

На сухой песчаной почве прекрасно будет развиваться гвоздика-травянка – близкая родственница садовой гвоздики. Но гвоздика-травянка в отличие от нее отличается невероятной засухоустойчивостью и не потребует к себе практически никакого ухода. Этот удивительный многолетник прекрасно растет на любых местах, легко размножается самосевом и обходится без пересадки до 7 лет. Растение достигает в высоту 20-25 см, представляет собой компактные розетки с многочисленными сизо-голубыми побегами, на которых в период цветения формируются мелкие, но очень красивые цветочки, похожие на миниатюрные звездочки. В зависимости от сорта простые или махровые соцветия гвоздики-травянки могут быть окрашены в белый, бледно-розовый, сиреневый, малиновый или красный оттенок.
Кудрина Ирина
На фото:
Лук моли
Очиток лидийский
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::. прочитало: 103 | автор: sadovod | Сегодня, 11:11 | Комментариев 0 |
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