Гуматы - группа естественных высокомолекулярных веществ, характеризующихся высокой физиологической активностъю и представляющих собой соли гуминовых кислот (аммонийную, натриевую, калиевую), растворимые в воде. Получают гуматы из бурых или окисленных каменных углей (реже из торфа). Применяют для повышения всхожести семян, усиления корнеобразования, приживаемости рассады и растений при пересадке, а также для улучшения обмена веществ у растений, сопротивляемости их к неблагоприятным факторам и увеличения урожайности. Используют гуматы в невысоких концентрациях (5%-ный раствор для полива разбавляют в соотношении 1:1000, а для замачивания семян -1:500). Полив и опрыскивание в течение вегетации осуществляют 2-4 раза.

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