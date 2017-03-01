

::. ЭЛЕМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ РАСТЕНИЯМ: КАЛЬЦИЙ | Удобрения ЭЛЕМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ РАСТЕНИЯМ: КАЛЬЦИЙ

Сравнительно с азотом, кальция в растении достаточно много - 52,6%. Это говорит о его пищевой и ростовой роли. Он входит в состав отдельных белков, является стержневой основой стеблей и побегов, позволяющей растениям сохранять свое строение в пространстве.

Наличие кальция способствует поступлению в растения бора, марганца и молибдена; удержанию в корнях калия, даже при кислотности грунта 4,0 PH. Кальций вместе с магнием и калием снижает поступление в растения радиоактивных элементов (стронция, цезия и др.).

С недостатком этого элемента происходит разрушение клеток в зоне роста корней: они укорачиваются и утолщаются. При сильном дефиците на корнях не образуются волоски и прекращается поглощение элементов питания. Не получающие в достатке кальций растения поникают, у них отмирают верхушечные почки.

Вершинная гниль плодов томата одной из причин имеет недостаток кальция. У картофеля с трудом распускаются верхние листья, а в клубнях от места их прикрепления образуются участки отмершей ткани, корни же становятся укороченными. У огурца наблюдается засыхание плодов от верхушки.

Дефицит кальция обостряется на кислых почвах. Он при этом и слабо передвигается из корней в надземные органы. Кислая почвенная реакция не только затрудняет поглощение кальция, но и вытесняет через корни поглощенный ранее. Снижению поглощения кальция способствуют как значительный недостаток, так и избыток влаги в почве. Из тепличных грунтов кальций легко вымывается -до 90%.

Избыток кальция в почве приводит к быстрому старению растений, к пониженному поглощению магния, железа, бора, марганца, меди, цинка, калия. На листьях появляется хлороз. Накопление кальция в разных овощах возрастает при подщелачивании грунта.

Хорошее обеспечение кальцием способствует лучшему росту и развитию рассады и молодых растений после высадки. У огурцов увеличивается число завязей. На картофеле подавляется инфекционность вирусов. Меньше нужно растениям калия и магния на одинаковый урожай. При наличии кальция успешно устраняется вред от избытка калия и магния, а также токсичность аммиака для растений.

Лучшим кальциевым удобрением является селитра. Элемент из нее лучше всего усваивается растениями, особенно во внекорневых подкормках. Но из-за обычного недостатка кальциевой селитры, его приходится давать в грунты с известковыми материалами, балласт из которых может способствовать засолению.

Большинству овощных культур кальций требуется в определенных количествах в течение всего жизненного периода. Капусте он больше нужен в конце вегетации. Томаты дают более высокий урожай при равных соотношениях кальция и калия. При высоких урожаях огурца в теплицах кальция на 1 кг зеленцов требуется до 1,8г.

В организме человека кальций составляет основу костной ткани, поддерживает равновесие питательных элементов, активирует деятельность ферментов, влияет на процессы в нервно-механической и сердечно-сосудистой системах. Всасыванию кальция в организме может мешать щавелевая кислота (из щавеля, ревеня, шпината). Потребность в кальции - до 0,8 г в день. При его избытке может развиваться мочекаменная болезнь.

В организм кальций поступает с капустами, салатом, сельдереем, пастернаком, репой, редькой, морковью, свеклой, горохом, фасолью, луками, томатом, перцем, баклажаном, огурцом.

Э. Феофилов, засл. агроном России

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::. прочитало: 198 | автор: sadovod | Сегодня, 12:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.