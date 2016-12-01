

::. Аспидистра высокая (Aspidistra elatior) | На подоконнике Аспидистра высокая (Aspidistra elatior)

Начинающие цветоводы-любители часто обращаются в редакцию с просьбой рассказать о наиболее неприхотливых декоративных комнатных растениях. Выполняем их пожелания.

Немало таких растений, которые могут хорошо развиваться, цвести и в светлых комнатах, и в помещениях, куда не заглядывает солнце. Им не требуется специальных земляных смесей, сложных субстратов, строгого режима содержания, особых агротехнических приемов, специальных правил поливки, дополнительных устройств и т. п.

Аспидистру высокую (Aspidistra elatior) называют лидером по неприхотливости среди комнатных культур. Это декоративнолиственное бесстебельное растение относится к сем. лилейных и происходит из Японии и Китая.

Листья удлиненно-эллиптические, широкие, кожистые, темно-зеленые. Аспидистру метко называют «дружной семейкой», листья у нее тесно расположены на корневище. Хорошо разросшиеся экземпляры выглядят очень эффектно. Приходится только сожалеть, что это растение попало сейчас в число забытых культур, тогда как за рубежом во многих странах оно широко распространено и пользуется большой популярностью.

Молодые листья аспидистры вначале свернуты в трубку и окружены чехлом, который впоследствии засыхает. Появляющиеся изредка невзрачные, но оригинальные зеленые цветки сидят на корневище у самой земли.

Замечательно себя чувствует под лучами солнца и в тени, в прохладных и теплых помещениях,

Выносит временное пересушивание грунта и переливы, не страдает от пыли. Для растения пригодна любая садовая земля. Однако лучше брать смесь листовой и парниковой (или дерновой). Поливают аспидистру равномерно в течение года, зимой, если в помещении прохладно, то значительно реже.

Растение незаменимо для озеленения слабоосвещенных уголков залов, коридоров, вестибюлей и других общественных помещений.

Имеются эффектные пестролистные формы с продольными белыми или желтыми полосами. Такие экземпляры нужно ставить на светлое место, иначе листья постепенно станут зелеными. Размножают аспидистру делением корневища весной, летом и осенью.

Газета «Садовод» 2001г.

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: БУГЕНВИЛЛИЯ – экзотическая лиана

АСПИДИСТРА (ASPIDISTRA)

ПАРТЕНОЦИССУС (PARTHENOCISSUS)

ПУАНСЕТТИЯ, МОЛОЧАЙ (EUPHORBIA)

РОДЕЯ (ROHDEA)

::. прочитало: 91 | автор: sadovod | Вчера, 10:47 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.