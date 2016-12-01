|Аспидистра высокая (Aspidistra elatior)
Начинающие цветоводы-любители часто обращаются в редакцию с просьбой рассказать о наиболее неприхотливых декоративных комнатных растениях. Выполняем их пожелания.
Немало таких растений, которые могут хорошо развиваться, цвести и в светлых комнатах, и в помещениях, куда не заглядывает солнце. Им не требуется специальных земляных смесей, сложных субстратов, строгого режима содержания, особых агротехнических приемов, специальных правил поливки, дополнительных устройств и т. п.
Аспидистру высокую (Aspidistra elatior) называют лидером по неприхотливости среди комнатных культур. Это декоративнолиственное бесстебельное растение относится к сем. лилейных и происходит из Японии и Китая.
Листья удлиненно-эллиптические, широкие, кожистые, темно-зеленые. Аспидистру метко называют «дружной семейкой», листья у нее тесно расположены на корневище. Хорошо разросшиеся экземпляры выглядят очень эффектно. Приходится только сожалеть, что это растение попало сейчас в число забытых культур, тогда как за рубежом во многих странах оно широко распространено и пользуется большой популярностью.
Молодые листья аспидистры вначале свернуты в трубку и окружены чехлом, который впоследствии засыхает. Появляющиеся изредка невзрачные, но оригинальные зеленые цветки сидят на корневище у самой земли.
Замечательно себя чувствует под лучами солнца и в тени, в прохладных и теплых помещениях,
Выносит временное пересушивание грунта и переливы, не страдает от пыли. Для растения пригодна любая садовая земля. Однако лучше брать смесь листовой и парниковой (или дерновой). Поливают аспидистру равномерно в течение года, зимой, если в помещении прохладно, то значительно реже.
Растение незаменимо для озеленения слабоосвещенных уголков залов, коридоров, вестибюлей и других общественных помещений.
Имеются эффектные пестролистные формы с продольными белыми или желтыми полосами. Такие экземпляры нужно ставить на светлое место, иначе листья постепенно станут зелеными. Размножают аспидистру делением корневища весной, летом и осенью.
Газета «Садовод» 2001г.
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