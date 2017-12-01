|Какие дрова лучше?
Считанные часы остались до начала нового 2018 г. Встреча Нового года для многих садоводов - это любимый семейный праздник. А «настоящий» садовод, конечно, будет встречать Новый год на даче. А где же ещё? Ведь не на Багамах.
О чем необходимо позаботиться? Ёлка уже наряжена, она растет прямо на участке, шампанское, оливье, закуски и конечно дрова. О них то мы сегодня и поговорим.
Дрова закупаются в кубометрах, а теплотворная способность дров различная.
Лучшими считаются березовые дрова, по теплотворной способности они уступают только дубовым: 1 м3 березовых дров равен приблизительно 3/4 м3 дубовых, 1,1 м3 -ольховых, 1,2 м3 - сосновых, 1,3 м3 -еловых и 1,5 м3 - осиновых. Отсюда видна выгодность применения для топки дубовых дров. Но если закупить дубовые, то не останется финансовых средств на шампанское.
Но у березовых дров есть тоже недостаток: в них много смолистых веществ, больше в бересте, по этой причине они при сгорании дают большое количество сажи.
Еще больше смолистых веществ, а соответственно и больше сажи при сгорании дают еловые и сосновые дрова, а в дровах ольхи и осины - смолистых веществ содержится незначительное количество.
А при сгорании ольховые дрова почти не дымятся, эти дрова в народе величают «царскими дровами».
Осиновые дрова не уступают ольховым - осина горит высоким и не коптящим пламенем. Поэтому осина и используется для изготовления спичек. Если вы хотите не закоптить посуду при приготовлении пищи на плите, то плиту лучше топить осиной.
Осина не только не коптит, но и очищает дымоход от сажи: при топке осиновыми поленьями сажа в дымоходе размягчается, разрыхляется и уносится с дымом, а дымоход очищается. Вот почему в начале отопительного сезона следует два-три раза протопить печь осиновыми дровами.
Если ваша баня топится «по-черному», то лучшими дровами будут служить осиновые и ольховые дрова, языки пламени при сгорании этих дров очистят камни-валуны от гари и сажи, и пар станет лучше.
С наступающим 2018 г.!
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