

::. Весенняя посадка роз | Цветоводство Весенняя посадка роз

Весна время, когда всё расцветает и когда в саду и на огороде кипит работа. В весеннее время активизируются и любители цветов, в частности приступают к посадке саженцев различных роз. С этим обычно не спешат, ведь возвратные заморозки могут погубить чувствительные к холоду почки этих цветочных растений, поэтому посадку откладывают на конец апреля-начало мая, когда почва прогревается до 11-13 градусов тепла.

Для посадки нужно стараться выбирать саженцы с живыми, набухшими, но еще не распустившимися почками, ну или с коротенькими приростами. Цветущие розовые кусты высаживать можно, только если они с закрытой корневой системой, при посадке которых важно не нарушать целостность земляного кома, иначе роза может не прижиться.

Под посадку нужно подобрать наиболее открытое и хорошо защищенное от северного ветра место, с почвой рыхлой, воздухо- и влагопроницаемой, питательной, без застоя талой или дождевой воды.

Когда почва готова, перекопана и разрыхлена можно отправляться за саженцами. Советуем приобретать саженцы у надежных продавцов и перед покупкой обязательно осматривать – живы ли почки, нет ли повреждений корней или побегов. Если все в порядке, то саженец можно брать и, не откладывая в долгий ящик высаживать. Посадку роз, как и саженцев различных кустарников нужно производить в посадочные ямки, на дно которых необходимо высыпать пару лопат керамзита, гальки или битого кирпича чтобы сделать дренажный слой, а поверх него положить 2-3 кг перегноя смешанного с таким же количеством некислого торфа и речного песка, после чего хорошо полить смесь, вылить 1,5-2 ведра воды. На эту питательную и влажную смесь можно помещать саженец, хорошо расправив корни и присыпав их слоем грунта, после чего полить ведром воды. После посадки саженец должен располагаться так, чтобы место прививки было на пару сантиметров погружено в почву, точная глубина погружения места прививки зависит от вида розы.

После уплотнения почвы и полива (стараясь не попадать на побеги) осмотрите приросты, если они очень длинные – метр и более, то можно их подрезать, оставив приросты с 7-8 почками, этого вполне хватит для нормального развития куста (у плетистых и почвопокровных роз побеги не обрезают). При обрезке старайтесь срезать побег над почкой направленной наружу куста, чтобы новые приросты его не загущали.

После обрезки можно поверхность почвы замульчировать торфом или перегноем слоем в пару сантиметров, чтобы сохранить влагу, предотвратить образование почвенной корки и замедлить развитие сорных растений.

Вот, в общем, посадка роз, а теперь кратенько поговорим о тонкостях посадки роз определенных типов.

Начнем с посадки роз плетистых. Особенность посадки этого типа роз заключается в заглублении места прививки на 6-9 см. В обрезке побегов плетистая роза не нуждается, напротив обрезка данной розы может даже замедлить развитие растения. При посадке плетистой розы нужно заранее предусмотреть создание опоры, на которую будут плестись побеги, это может быть забор, беседка, стена дома или иное искусственное сооружение, например пара рядов проволоки, закрепленной меж двух столбов. Расстояние от куста до опоры в идеале должно быть 25-35 см. По мере развития побегов их укладывают на опору или подвязывают к ней. Расстояние между плетистыми розами должно быть около полутора метров.

Высадка роз флорибунда. Саженцы этих роз высаживают так, чтобы место прививки было заглублено на 4-7 см. Розы флорибунда после посадки нужно обрезать, оставив приросты с 3-4 почками. Размещают розы на расстоянии 30-40 см куст от куста, а если на участке планируется высадить несколько рядков, то между ними нужно оставить 70-80 см.

Английские розы высаживают таким образом, чтобы место прививки было заглублено на 4-6 см. Слишком длинные побеги нужно обрезать, оставив приросты с 6-8 почками. Расстояние между саженцами в идеале должно быть около двух метров.

Парковые розы высаживают, заглубляя место прививки на 4-6 см. Побеги обрезают до 6-8 почек на каждом. Расстояние между растениями обычно оставляют равным 45-55 см.

Почвопокровные розы. Их саженцы высаживают таким образом, чтобы место прививки было заглублено на 4-6 см. Обрезать побеги у почвопокровных роз нет никакой необходимости, однако старые срезы или сломанные побеги или те, кончики которых немного подсохли нужно обрезать, таким образом, обновив. Расстояние между саженцами почвопокровных роз в данном случае зависит от дальнейшей ширины куста взрослого растения и может колебаться от 60 до 130-145 см.

Чайно-гибридные розы высаживают так, чтобы место прививки было заглублено на 4-6 см. Побеги у этой розы обрезают максимально сильно, оставляя обычно не более двух или трех наиболее хорошо развитых почек. Расстояние между кустами чайно-гибридных роз может колебаться в зависимости от итогового размера куста, от 35 до 55 см. При посадке нескольких рядов, между ними нужно оставить 70-80 см.



Н.В. Хромов, канд. биол. наук

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::. прочитало: 49 | автор: sadovod | Сегодня, 10:43 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.