

::. Борьба с вирусными болезнями картофеля | Здоровье дачного участка Борьба с вирусными болезнями картофеля

Борьба с вирусными болезнями очень сложна и трудоемка для владельцев небольших приусадебных участков. Можно, конечно, в значительной мере избежать этой серьезной проблемы, если каждый год заменять свой посадочный материал и запасаться для каждой вегетации (или хотя бы через год) элитными (высококачественными} клубнями у проверенных производителей картофеля.

Можно также ориентироваться на сорта картофеля, в какой-то мере устойчивые к патогенам вирусной, вироидной или микоплазменной природы. Но, к сожалению, последние - довольно многочисленны, и таких сортов, которые бы были одновременно устойчивы ко всем болезням (в том числе и к грибным), не существует. Тем более каждый сорт, предлагаемый селекционерами и рекомендуемый для районирования, по-своему интересен и хорош какими-то особенными качествами. Кроме того, известно, что почти 95-96% выращиваемого картофеля в России сейчас, к сожалению, производится в условиях приусадебного сектора, лишь крайне ограниченное количество семеноводческих организаций занято производством картофеля высоких репродукций, поступающего в продажу. Поэтому перед каждым огородником стоит задача выращивать эту культуру, используя несколько лет свой собственный посадочный материал, который давал бы достаточно высокий урожай клубней.

Подавляющее большинство вирусов может передаваться вегетативному потомству - клубням и черенкам. Они распространяются в полевых условиях одним или несколькими путями: при контакте больных и здоровых растений, насекомыми (тлями, цикадками, клопами), питающимися на картофеле, почвенными и паразитическими нематодами, контактно при механических обработках.

Специалисты считают, что лучшими предшественниками для картофеля являются чистый пар, однолетние и многолетние травы, озимые зерновые культуры. Не следует сажать картофель на одно и то же место, тем более, много лет подряд. Но если другого выхода нет, то правильно поступают те огородники, которые после уборки урожая, засаживают это поле озимой зерновой культурой (способствующей некоторому очищению), чтобы весной перекопать его непосредственно перед посадкой картофеля.

Перед посадкой нужно качественно прояровизировать картофель. Клубни, у которых ростки очень длинные, необычайно тонкие (по сравнению с соседними клубнями - с крепкими, короткими ростками с зачатками листьев и корневыми бугорками), лучше отбраковать и не сажать. Считают, что они несут вирусную инфекцию. Этот агротехнический прием направлен также и для защиты от вредителей-переносчиков, так как хорошо пророщенные клубни дают всходы на 1-2 недели раньше, чем непророщенные, и в результате сдвига стадий развития растений на более ранние сроки (в том числе и уборки), они «уходят» от массового нападения насекомых.

Агротехнические приемы, улучшающие физиологическое состояние растений, способствуют большей сопротивляемости картофеля к поражению его вирусными болезнями. Как картофелевод-огородник радуется, когда удается привезти на свой участок машину навоза! Но не мешает знать, что чрезмерные нормы азотных удобрений (особенно навоза) под картофель способствуют привлечению на его посадки насекомых, особенно тлей. Особое внимание надо уделять проведению возможно ранней фитопрочистки, т.е. удалению из посадок визуально зараженных растений.

Отбирать клубни на семенные цели на посадках надо от лучших растений без симптомов болезней. Отбор проводится по визуальным признакам, характерным для данного сорта, еще начиная с периода цветения. Для этого советуем огороднику хорошо знать окраску цветков растений, форму и окраску кожуры и мякоти клубней возделываемых им сортов. От внешне здоровых урожайных кустов, как правило, оставляют все клубни, не взирая на их размеры.

Раннее удаление (скашивание) ботвы способствует получению семенного материала, содержащего незначительное количество вирусной инфекции. К сведению огородников, средний срок начала массового появления основных видов тлей, главных переносчиков этих болезней, приходится в условиях Ленинградской области примерно на 3 декаду июля.

Сейчас на многих огородах появился колорадский жук, с которым часто не справиться с помощью простого ручного сбора и приходится применять опрыскивания растворами химических препаратов (инсектицидов). Эти обработки будут одновременно направлены и эффективны против переносчиков вирусных заболеваний. Наиболее эффективными против тлей являются препараты внутрирастительного (системного) характера.

Относительно устойчивые сорта могут длительное время сохранять некоторое количество здоровых растений, которые могут быть использованы для получения здорового посадочного материала. Выбор сортов картофеля, проявляющих известную устойчивость к определенным вирусным болезням, надо обязательно осуществлять, используя рекомендации специалистов. Если огородник встречает в своем урожае клубни с признаками раттл-вируса (переносчики этого возбудителя - почво-обитающие нематоды), то это серьезный сигнал. Надо запасаться на будущий год семенным материалом нематодоустойчивых сортов. На личном примере также пришлось убедиться в высоком проценте поражаемости раттл-вирусом неплохого сорта Невский.

Использование для посадки семенных клубней, полученных путем меристемной культуры и почти не содержащих вирусной и бактериальной инфекции, является гарантией высокого урожая картофеля. Еще полвека назад было установлено, что в самой верхушке (апикальной меристеме) побегов, имеются зоны, свободные от вирусной инфекции. Размер этих зон исчисляется долями миллиметра. Такую зону переносят в стерильных условиях в пробирку со сложнейшей по составу питательной средой, где на ней вырастает целое (очень маленькое) растение с малюсенькими клубеньками (размером в считанные миллиметры), которые можно условно назвать «микроклубнями». Эти «микроклубни» высаживают в специально охраняемые от насекомых теплицы и получают клубни, которые можно условно обозначить как «миниклубни». Последние как раз чаще всего и попадают в торговую сеть. Не стоит удивляться, что стоимость таких клубней очень высока, так как несложно представить трудоемкость их выращивания. При возделывании картофеля из семенного материала, полученного путем меристемной культуры, добиваются стабильных высоких урожаев клубней в течение 3-4 лет, конечно, соблюдая при этом общие правила агротехники и защиты растений от основных болезней и вредителей.

А. Лазарев, с.н.с. ВНИИ защиты растений

Газета «САДОВОД» 2001г.

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::. прочитало: 90 | автор: sadovod | Сегодня, 10:23 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.