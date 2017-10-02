

::. Дезинфекция погреба | Как сохранить урожай. Дезинфекция погреба

После сбора урожая перед дачниками встает новая задача – сохранить выращенные плоды в должном виде на протяжении длительного осенне-зимнего периода. Наилучшим местом для хранения овощей и фруктов считается погреб, где в холодное время года возможно обеспечить для плодов наиболее оптимальные температурные условия. Но залогом сохранности урожая в таком помещении является не только подобающий температурный режим, но и его чистота. И для того чтобы погреб не стал рассадником болезней и вредителей и исправно выполнял свою основную функцию, дачник должен регулярно следить за внутренним состоянием помещения и ежегодно проводить его основательную дезинфекцию.

Подобную процедуру лучше проводить летом или как минимум за 2-3 недели до закладки нового урожая на хранение. Перед предстоящей дезинфекцией в первую очередь необходимо освободить погреб от всех остатков прошлогоднего урожая. Их в последующем не стоит возвращать на хранение вместе с овощами и фруктами нового сезона: сельские жители могут пустить старые запасы на корм домашнему скоту, а горожанам такие лежалые и, наверняка, зараженные спорами патогенных грибков продукты проще всего выбросить на мусорку. Далее необходимо дочиста вычистить помещение от всех растительных остатков, мусора и выгрести весь песок с пола и из закромов до земляного слоя. Деревянные доски стеллажей и полок, а также перегородки закромов также нужно вынести на улицу. Их необходимо тщательно обмыть теплой мыльной водой и оставить для просушки на открытом воздухе или в сухом, хорошо проветриваемом подсобном помещении. Сам погреб нужно оставить с открытой входной дверью (или крышкой люка) и открытыми остальными вентиляционными отверстиями как минимум на 7-10 дней для просушки перед предстоящей процедурой дезинфекции. Сушку погреба нужно проводить только в сухую ясную погоду, чтобы за это время в помещении снизить повышенную влажность воздуха, устанавливающуюся обычно при наличии в нем свежих овощей и фруктов, и подавить разрастание плесени, с которой в дальнейшем при таком подходе будет проще справиться.

Для удаления из помещения спор болезнетворных микроорганизмов существует целый ряд разнообразных препаратов. Однако некоторые из них могут оказаться небезопасными для здоровья человека и иметь свойство в последующем накапливаться в мякоти хранящихся овощей и фруктов. Поэтому среди такого разнообразия нужно выбирать наиболее щадящие средства.

В данном деле отлично зарекомендовали себя обыкновенная гашеная известь и медный купорос, которые можно приобрести в любом садоводческом или хозяйственном магазине. Для приготовления ведра рабочего раствора для дезинфекции потребуется взять 1 кг извести и 100 г порошка медного купороса. Исходные 10 л воды делят на 2 части, в одной растворяют медный купорос, в другой – известь. Затем в емкость с раствором извести тонкой струйкой необходимо влить раствор медного купороса, не переставая при этом перемешивать содержимое. Готовым антисептическим раствором с помощью толстой кисти нужно тщательно обработать вынесенные ранее из погреба доски, а также стены, потолок самого помещения и все элементы внутренних конструкций. Раствор также можно перелить в опрыскиватель и с помощью него обильно смочить доски и все поверхности в помещении. Места на потолке или стенах погреба, где видна плесень необходимо сначала зачистить скребком и прожечь паяльной лампой, затем обильно промазать раствором медного купороса (100 г на 10 л) и только после этого нанести вышеописанный известковый раствор, причем в два слоя. Таким же образом поступают с досками стеллажей, а при чрезмерной порче плесенью деревянные элементы конструкций в обязательном порядке заменяют новыми.

После обработки стен и потолка таким раствором, следует дополнительно приготовить раствор медного купороса и равномерно пролить им земляной пол помещения. После того как раствор впитается, на слой земли насыпают свежий песок толщиной в несколько сантиметров, смешанный в равном соотношении с сухой гашеной известью. Такая смесь будет подавлять рост патогенной микрофлоры в погребе, а также впитывать излишнюю влагу из воздуха. Если в погребе полы не земляные, а бетонные или кирпичные, их после освобождения от прошлогоднего слоя песка потребуется тщательно промыть раствором медного купороса, просушить, а уже затем присыпать свежеприготовленной смесью из песка и извести.

Обработка погреба раствором гашеной извести и медного купороса должна производиться сразу после его приготовления. После данной процедуры помещение оставляют открытым и просушивают в течение еще нескольких дней.

Некоторые дачники в данных целях использую и другие методы, например, обрабатывают помещение парами негашеной извести или окуривают серной шашкой. Но подобные средства из-за своей токсичности требуют полной изоляции помещения от окружающего мира и крайней осторожности в применении. Дезинфекция же погреба известковым «молочком» является не только простой в осуществлении и эффективной, но и полностью безопасной процедурой.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 66 | автор: sadovod | Вчера, 10:35 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.