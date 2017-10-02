КОМПОСТ – органическое удобрение. Получается в результате разложения органической массы при участии микроорганизмов и червей. При этом за счет происходящих биотермических процессов погибает вредная микрофлора и микрофауна, теряют всхожесть семена сорных трав. Для повышения качества компоста к органическим материалам (торф, помет, ил, навоз, пищевые отходы, выполотые травы, листва и т. д.) добавляют золу, фосфоритную муку, калийную соль. Для ускорения созревания компоста органическую массу поливают, перелопачивают, накрывают пленкой, чтобы поддерживать в ней более высокую температуру.

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