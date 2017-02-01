Зола иногда бывает вредна

Еще ранней осенью 1998 года мною с садово-огородного участка, расположенного в Лужском районе Ленинградской области, на 125 км, в полиэтиленовом мешке была привезена домой, в город, рассадная земля, нагруженная с низа компостной кучи 2-годичной давности. Этот мешок с землей был размещен на балконе, где и простоял до середины февраля 1999 года. Наступило время посева семян перца на рассаду . При непосредственной подготовке смеси для посева земля показалась

мне кисловатой (перец этого не любит), и я, начитавшись о золе как удобрении и раскислителе почвы (а это действительно и прекрасное удобрение, и раскислитель, годится для борьбы с вредителями растений и особенно с грибковыми заболеваниями, есть в ней и микроэлементы, в которых также очень нуждаются все растения), я щедро опудрил грунт этой золой, да еще добавил и доломитовой муки (тоже как раскислитель, но еще и как магний содержащее вещество, чего недостает в торфяной почве). Казалось бы, все замечательно. А, нет. Рассада перца получилась, но всходы очень редкие, не все семена взошли, а те, которые взошли, вскоре погибли. Мы остались без рассады. А время неумолимо уходило. Сразу же мы высеяли остаток сохранившихся в пакетах семян в агросмесь "Живая земля", уже ничего туда не добавляя. Замечу, что семена томатов спустя время мы высеяли на рассаду только в "Живую землю". И все пошло нормально. Семена дали дружные всходы. Потом эти растения уже рассадой были вывезены на огородный участок, посажены в пленочные теплицы, где и дали урожай без особых проблем.

Меня все время мучил вопрос: "В чем же дело, почему, так получилось?" Ответ о качестве смеси для рассады можно было бы получить а лаборатории. Но по понятным для читателя причинам от этой затеи пришлось отказаться. Знакомые огородники тоже пожимали плечами и ничего определенного сказать не могли. Но чтобы не пропадало "добро" (все-таки доставка со 125 км), мы этот мешок с землей снова выставили на балкон, а в дальнейшем подмешивали небольшими порциями в огородные смеси, которые покупали в магазинах. Стал искать ответ в литературе и прочел в еженедельнике "Садовод", №4 за 2000 г. на стр. 6 (автор В. Сидоренко, садовод-любитель) буквально следующее: "И еще одно предупреждение. Золу нужно вносить в почву для рассады только осенью, чтобы к весне она нейтрализовалась в земле, в противном случае можно сжечь корешки молодой рассады и все погубить. Так что, если смесь будете готовить перед самым применением, лучше обойтись без золы". К чести автора, он не умаляет значение золы в садоводстве и огородничестве и не оставляет читателя один на один с проблемой, а добавляет: "А в дальнейшем просто полить рассаду 1-2 раза вытяжкой из нее. Вытяжку готовить просто: 1 стакан просеянной золы залить 10 литрами воды, настоять все это сутки при периодическом помешивании. Перед поливом настой процеживают через 3-4 слоя марли. Казалось бы - мелочь, но в земледелии, садоводстве-огородничестве нет мелочей, для садовода-любителя важнейшая информация - это чей-то опыт, подробности и так называемые "мелочи".

Зола - хорошее удобрение, это знают уже все огородники. Но надо еще иметь наработки о том, как, когда и где ее применять с пользой для растений, а где и воздержаться. Так вот, о полном и целесообразном ее применении пишут только, к сожалению, единичные авторы. Не хотелось бы, чтобы кто-то думал, что это все "ерунда" - картофелину ведь при посадке иные кладут прямо в золу, не смешивая с землей, и т. д. Важно, чтобы никто не повторил мой печальный опыт с посевом перца. Почему я пишу об этом именно сейчас? Да потому, что именно сейчас "химичат" и готовят почвенные смеси или покупают в магазинах и тоже могут повторить что-либо подобное. А так еще есть некоторое время, чтобы осмотреться, разузнать, как лучше обзавестись хорошей дерновой землей, и так далее. А где все это можно узнать? Да в том же еженедельнике "Садовод" , если знающие садоводы-огородники перестанут стесняться, а будут давать материал в газету. Огородники - люди талантливые, любопытные и настойчивые и всегда проявят готовность помочь друг другу.

И. Кривега, садовод-любитель

Газета «САДОВОД» 2001 г.



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