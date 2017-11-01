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::. Соя на приусадебном участке | Овощеводство
Соя на приусадебном участке
В нашей стране сформировалось устойчивое негативное отношение к соевым продуктам. Корни подобного явления идут в основном от того, что некоторые недобросовестные производители пищевых товаров «мухлюют» и в тайне от нас добавляют сою туда, где мы ее вовсе не желаем обнаруживать.
Дело в том, что соевые бобы, являющиеся близкими родственниками более привычных для нас фасоли и гороха, совершенно лишены каких-либо вкусовых и ароматических оттенков, поэтому оказываются универсальным продуктом в кулинарии. Сое можно придать абсолютно любой вкус и запах и приготовить из нее самые разнообразные блюда. Вот именно нам этом и «играют» недобросовестные поставщики, которые, например, основным ингредиентом колбасы делают не мясо, а соевое пюре, сдобренное красителями и «колбасными» ароматизаторами.
К тому же добавляет негатива в эту картину ГМО соя, истинное действие которой на организм человека до сих пор остается загадкой. Выращиванием таких растений на сегодняшний момент наиболее активно занимаются Китай и США – главные импортеры пищевых продуктов. Однако в России подобные ингредиенты пищевых продуктов в объеме более 5% от общей массы должны в обязательном порядке отражаться на упаковке изделия. Должны, но всегда ли отражаются?
Но не стоит из-за этого навешивать ярлыки на сою натуральную. Зерна этой культуры действительно могут стать альтернативой мясным продуктам, поскольку по составу белка практически от него не отстают. Кроме того, в них изобилуют витамины группы В, содержится значимое количество витамина Е, А и С. Не стоит оставлять без внимания и жизненно важные для здоровья каждого из нас микроэлементы – бор, цинк, кальций, магний, натрий, калий, фосфор, йод и железо. Поэтому для тех, кто старается обогатить свой рацион полезной натуральной пищей, стоит обязательно остановить свой выбор на этой овощной культуре. Это, кстати, давно подтверждают врачи и ученые, которые настоятельно рекомендуют поколению ХХI столетия переходить с животных белков на растительные.
Зерно «нормальной» сои сегодня продается на развес или в стандартных упаковках во многих продуктовых магазинах. Не стоит пугаться «подозрительного» оттенка тех или иных соевых бобов: существует огромное количество сортов этого растения, дающих зерна самого разнообразного окраса от бледно-желтого до черного. Соевые бобы в отличие от гороха и фасоли, наделенных специфическим привкусом, прекрасно подойдут для приготовления не только первых и вторых блюд и разнообразных соусов, но и сладкой выпечки и десертов.
А вот обладателям собственных земельных угодий, минуя продуктовый супермаркет, можно отправиться в магазин для садоводов и огородников и приобрести там семена этой культуры, ведь соя помимо того, что дает столь полезные по химическому составу бобы, является вдобавок очень неприхотливым растением и без проблем может выращиваться на любом дачном участке.
Соя не требовательна к составу почвы, но, как и остальные бобовые культуры, лучше развивается на рыхлом плодородном грунте, поэтому перед ее посадкой имеет смысл внести на грядку органику и минеральные удобрения, а затем тщательно перекопать землю. Гораздо чувствительнее это растение реагирует на уровень кислотности грунта – на кислых почвах ее урожайность существенно сокращается, поэтому огородникам, наделенным такими «счастливыми» участками, стоит заранее позаботиться о подобной проблеме и еще с осени внести на грядку тот или иной раскислитель по инструкции.
Эта культура получила признание среди аграриев за свои высокие сидеративные свойства, то есть способность улучшать состав и структуру грунта на месте своего произрастания и насыщать его легкоусвояемым азотом. Поэтому соя окажется прекрасным предшественником для большинства овощных культур и поможет за короткий промежуток времени решить проблему с севооборотом на небольших земельных участках. А вот для самой сои нежелательно подбирать места, где до этого росли капуста, другие бобовые растения и подсолнечник.
Сою так же, как фасоль, весной высаживают на грядку, расположенную на открытом солнечном месте, с приходом устойчивого потепления. Зерна раскладывают в борозды, расположенные на расстоянии 30-40 см друг от друга, с промежутком 10-15 см и присыпают слоем земли 3-5 см. После появления всходов сою прореживают, выдерживая необходимый интервал между растениями, который зависит от силы роста того или иного сорта.
В течение сезона потребуется регулярно поливать посадки. Особенно значимым оказывается обильный полив в период бутонизации растений. На бедных почвах нелишними окажутся подкормки сои комплексными препаратами, желательно обогащенными микроэлементами (2-3 раза за сезон). Также показано регулярное рыхление междурядий для насыщения грунта кислородом и своевременное удаление сорняков.
Урожай собирают по мере созревания, дожидаясь, когда стручки полностью вызреют и начнут желтеть и подсыхать, после чего с ними поступают так же, как с горохом или фасолью: собирают, разлущивают, просушивают зерна и убирают на хранение.
Кудрина Ирина
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::. прочитало: 35 | автор: sadovod | Сегодня, 11:22 | Комментариев 0 |
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