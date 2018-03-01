|Семена и рассада
Прежде чем готовить рассаду, подсчитайте, сколько вам ее нужно, с 15%-й страховкой на выпады. Для ориентации можно учитывать, что при схеме посадки 70x30 см капусты необходимо 5 шт./м2, перца и физалиса - 4 (70x40), баклажана - 3 (70x35), лука -20 (35x15), сельдерея - 14 (35x20).
Семена ТОМАТА и ФИЗАЛИСА можно сеять до 10 апреля в зависимости от скороспелости сорта. Прежде всего, высевайте высокорослые сорта и гибриды. Для открытого грунта ранние сорта можно сеять позже.
Перед посевом семена обработайте одним из препаратов, повышающих иммунную систему (эпин, крезацин, Агат 25, иммуноцитофит) или продезинфицируйте в растворе марганцовки.
Поливайте рассаду умеренно - избыточная влажность приводит к поражению черной ножкой. Через 10-14 дней после появления всходов сеянцы распикируйте в горшочки диаметром 8-12 см. В каждый горшочек при пикировке положите по несколько гранул суперфосфата. Центральный корень при пикировке прищипните на 1/3. Периодически увлажняйте воздух. Рассаду дважды подкормите комплексным удобрением «Кемира-люкс».
Семена БАКЛАЖАНА долго всходят, поэтому их лучше проращивать до наклевывания. Перед посевом их полезно замочить в растворе гумата натрия на 2 суток (1 г на 10 л воды), периодически вынимая для обогащения кислородом.
При посеве в середине марта культуру можно выращивать без пикировки. Наклюнувшиеся семена высевают по одному в горшочек диаметром 5x6 см. Всходы в этом случае появляются на 4-5-й день, а при посеве сухими семенами - на 8-14-й день. Через 2 недели после появления всходов рассаду подкармливают органо-минеральными или комплексными минеральными удобрениями из расчета 1,5-2 г на 1 л воды. Следующую подкормку проводят через 10 дней после первой, увеличивая дозу калия и фосфора в 1,5-2 раза. При чрезмерном вытягивании рассады, постарайтесь снизить температуру воздуха в темное время суток и опрысните растения вытяжкой из суперфосфата (1 ст. ложка на 3 л воды при настаивании в течение суток). Перед применением процедите. Правильно выращенная рассада должна быть коренастой, высотой 20-25 см, с 6-7 листьями и хорошо развитой корневой системой.
ПЕРЕЦ можно сеять как с пикировкой, так и семенами в горшочек диаметром 8-10 см. Семена предварительно замачивают в растворе эпина на 2 часа (2 капли на 100 мл воды). При выращивании с пикировкой семена перца сеют в ящик рядочками с промежутками 5-6 см. В рядочке семена раскладывают через 1 см. После посева ящик накрывают пленкой. Всходы появляются на 7-8-й день.
Пикировать сеянцы перца следует на 15-20-й день после появления всходов. При пикировке старайтесь не оголять корни. До пикировки поливайте их 2 раза в неделю слабым раствором кальциевой селитры (1 г на 1 л воды). После пикировки рассаду следует полить раствором калийной и кальциевой селитры (1 г на 1 л воды). Один раз в 10 дней опрыскивайте рассаду раствором микроэлементов (1 таблетка на 10 л воды). Полив лучше проводить в поддон, чтобы поверхность горшочков оставалась сухой, и черная ножка, которая любит влагу, на границе «земля - воздух» не повреждала растения.
Газета "САДОВОД"
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