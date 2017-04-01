

::. Пассифлора в комнате и в саду | На подоконнике Пассифлора в комнате и в саду

Пассифлора относится к сем. страстоцветных. Род насчитывает свыше 250 видов, происходящих, главным образом, из тропической Америки, некоторые виды обитают также в тропической Азии, Африке, Австралии и Новой Зеландии,

При комнатной температуре обычно выращивают пассифлору голубую (Passiflora caerulea) - крупное, изящное лазящее растение. Пассифлора чаще всего является лианой, цепляющейся за опоры упругими пазушными усиками. Но есть и кустарники, и травы.

Побеги в комнатных условиях достигают 2-4 м, в природе, в условиях тропиков, лазающий стебель достигает 5-10 м. Листья на длинных черешках, многолопастные, сильно рассеченные, длиной 6-18 см и шириной 8-20 см, по краю зубчатые, сверху тускло-зеленые, по жилкам слабо опушенные. Цветки у пассифлоры крупные, 7-9 см в диаметре, очень красивы и оригинальны. Образуются они летом одиночно или по два (у некоторых видов кистями). Распускаются только при солнечном освещении и держатся одни сутки (редко - немного дольше). Чашечка пятилистная, венчик желтовато-фиолетовый, состоит из 5 свободных лепестков и двухслойного короновидного образования тоже фиолетового цвета. Плоды крупные, зеленовато-желтые в виде ягоды (у некоторых видов съедобные, кисло-сладкие), завязываются при искусственном опылении.

Пассифлору выращивают, как вьющееся или ампельное растение в просторных горшках с хорошим дренажем и рыхлой питательной почвой. Летом подкармливают и обильно поливают. Пересушка земляного кома вызывает опадание бутонов. Зимой полив умеренный. Пассифлора - светолюбивое растение, круглый год ее содержат на солнечном месте. Длинные плети прищипывают, а отцветшие - вырезают. Листья время от времени опрыскивают. Зимой растение содержат при температуре не ниже 7-12°С. На лето пассифлору полезно выносить в сад или на балкон, где она быстро развивается, покрывая беседки, веранды и окна яркой зеленью и многочисленными цветками. Размножают в июне-июле черенками - отрезками вызревших побегов с 2-3 узлами. Окореняют в воде или влажном песке. При температуре не ниже 20°С укоренение происходит через месяц. Во время укоренения необходимо следить за достаточным увлажнением (путем полива и опрыскивания). Молодые укоренившиеся растения высаживают в горшки с почвенной смесью, состоящей из равных частей дерновой земли, перегноя и торфа. Зацветают они на следующий год. Пассифлора не выносит сквозняков, при этом у нее опадают листья.

Если имеются семена, то их высевают в феврале-марте в плоские сосуды и почвенную смесь из равных частей листовой земли, торфа, перегноя и песка. Температура для прорастания должна быть не менее 20-24°С при достаточной влажности воздуха и почвы.

Пассифлора инкарната (Passiflora incarnata), или кавалерская звезда является лекарственным растением. Экстракт ее действует на центральную нервную систему как успокаивающее и обладает снотворным действием, но не вызывает неприятного и тяжелого самочувствия при пробуждении. Применяют его также при нервных заболеваниях. Противопоказана при склерозе и сердечных заболеваниях.

Сортов пассифлоры не существует.

Выращивать это растение на участке нельзя, т.к. эта тропическая лиана и на природе ей будет не перезимовать.

А. Р. Гринталь, канд. биол. наук

Газета «САДОВОД» 2001г.



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::. прочитало: 158 | автор: sadovod | Вчера, 09:55 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.