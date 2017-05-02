

::. Гортензия: посадка и уход | Цветоводство Гортензия: посадка и уход

Гортензия – один из самых популярных декоративных кустарников на приусадебных участках. Садоводы ценят эту культуру за длительный период цветения и невероятную красоту крупных соцветий, которые в зависимости от сорта отличаются не только формой, но и самой разнообразной окраской. Уход за гортензией не составляет труда, и вырастить этот прекрасный кустарник под силу даже начинающему садоводу.

Сегодня в любом питомнике и на садоводческой выставке можно без проблем приобрести саженцы этой красивоцветущей многолетней культуры, а многообразие ее сортов способно удовлетворить вкусовые предпочтения каждого. Мало кого оставляет равнодушным сорт «Белла Анна» с розовыми шаровидными соцветиями, размер которых достигает в диаметре 25-30 см. Невероятно эффектно смотрится в период цветения гортензия сорта «Грандифлора», формирующая большое количество крупных белоснежных соцветий, имеющих пирамидальную форму. Отличается высокой декоративностью сорт «Пинки Винки», украшенный в период цветения крупными коническими соцветиями, которые сверху имеют белый окрас, а в нижней части - пурпурно-розовый. Много поклонников нашел сорт «Никко Блю» с изумительными голубыми соцветиями, а также сорт «Альпен-Глюхен», формирующий потрясающие по красоте цветки красного оттенка.

Цветет гортензия в течение нескольких месяцев, и если подобрать сорта с разными сроками цветения, приусадебный участок будет утопать в цветах с ранней весны до глубокой осени. Гортензия прекрасно смотрится в групповых посадках, но и, будучи высаженная в одиночестве, создаст в саду неповторимый акцент. К тому же в зависимости от разновидности и сорта можно подобрать как кустовые формы гортензий, вырастающие в высоту до 2-3 м, так и лианы, которые наилучшим образом задекорируют любую вертикальную опору. Однако для того чтобы эта культура раскрыла весь свой потенциал, необходимо при посадке и в процессе выращивания учитывать некоторые ее предпочтения.

В северных регионах предпочтительна весенняя посадка гортензии, которую желательно провести до начала распускания почек на саженце. В южных областях эту процедуру можно провести и осенью, в сентябре, поскольку растение успевает хорошо укорениться до наступления заморозков. Гортензия лучше развивается и пышно цветет в рассеянной тени, поэтому стоит подобрать соответствующее место на участке для ее посадки. В летнюю жару на открытом месте под воздействием прямых солнечных лучей не только мельчают ее соцветия, но и быстрее пересыхает грунт после поливов, что негативно сказывается на состоянии всего кустарника. Большинство сортов во взрослом возрасте имеют довольно раскидистую крону, поэтому не стоит высаживать их ближе 1-1,5 м от других кустарников или деревьев.

Стоит также учесть, что все гортензии любят почву с повышенным уровнем кислотности, поэтому перед посадкой потребуется должным образом подготовить посадочную яму, внеся в нее помимо минеральных удобрений и повышенных доз органики верховой торф или какой-либо подкислитель грунта по инструкции. Кроме того, готовя место для посадки, необходимо позаботиться о структуре грунта – он должен быть рыхлым, воздухопроницаемым и влагоемким, поскольку эта культура потребует умеренной, но постоянной увлажненности почвы. Для этого на тяжелых почвах вносят в посадочную яму песок, а на песчаных – глину. При посадке равномерно распределяют по периметру ямы корни растения и высаживают саженец без заглубления, на тот уровень, на котором он рос раньше, чтобы избежать загнивания корневой шейки.

При достаточном внесении в посадочную яму удобрений подкормку растения в первые 2 года можно не проводить. С третьего года жизни кустарник на плодородных почвах подкармливают 2 раза за сезон – ранней весной и перед цветением, на бедных - число подкормок увеличивают до 5-6 раз, используя отдельно органические и минеральные удобрения или применяя комплексные препараты.

Растение необходимо регулярно и обильно поливать, но не допускать при этом заболачивания грунта. Также следует проводить рыхление приствольного круга и удаление из него сорняков. Более простым и эффективным методом станет мульчирование почвы вокруг растения опилками, стружкой или хвойным опадом, которые не только предохранят почву от пересыхания, но и избавят от необходимости рыхления и прополки.

Непременным условием нормального развития и пышного цветения является своевременная обрезка кустарника. Весной до распускания почек необходимо вырезать все поврежденные и подмерзшие ветви, удалить слабые и загущающие побеги, крепкие однолетние ветви укоротить до 4-х почек, а после цветения удалить с куста сухие соцветия.

Теплолюбивую гортензию потребуется должным образом подготовить к зимовке: корневую систему необходимо утеплить с помощью окучивания почвой или мульчирования, побеги связать, пригнуть к земле и покрыть укрывным материалом. В северных регионах снизить риски подмерзания поможет правильный выбор сорта: сегодня существует много зимостойких сортов гортензии, прекрасно выдерживающих самые сильные морозы.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 327 | автор: sadovod | Вчера, 15:29 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.