

::. Клематис: подготовка к зимовке | Цветоводство Клематис: подготовка к зимовке

Сегодня все большую популярность среди садоводов получает многолетняя декоративная лиана под красивым названием клематис. Благодаря необычайно пышному и яркому цветению это растение мало кого оставляет равнодушным и с каждым годом находит все большее число поклонников. Но радуя своего хозяина такой необычайной красотой, клематис требует к себе ответного внимания.

Это растение потребуется обеспечивать должным уходом на протяжении всего периода вегетации, а осенью правильно подготовить его к предстоящей зимовке. Под этим понятием стоит понимать формирующую обрезку, от которой напрямую зависит интенсивность цветения растения в следующем году, а также утепление лианы, не способной достойно пережить наши непредсказуемые зимы.

Осенью не стоит спешить ни с той, ни с другой процедурой. Клематису наоборот показано закаливание октябрьскими небольшими заморозками, которые имеют пока периодичный характер, – в таких условиях повышается иммунитет растения и устойчивость к неблагоприятным погодным явлениям. Слишком ранняя обрезка плетей может спровоцировать пробуждение спящих почек, которые в теплую осеннюю погоду выпустят новые побеги. Такой ненужный расход питательных веществ на отращивание нежных молодых ростков, которые неминуемо погибнут под действием зимних морозов, ослабляет растение, не позволяя ему должным образом подготовиться к предстоящей зимовке. Обычно о готовности клематиса к обрезке свидетельствует его листва, которая меняет свой насыщенно-зеленый окрас на желтый и начинает интенсивно опадать на землю. Не менее вредоносным может оказаться и поспешное укрытие лианы – при наступлении очередной осенней оттепели растение попросту выпреет под теплой «шубой». А вот в конце октября или в ноябре (в зависимости от региона выращивания) с приходом устойчивого понижения температуры до небольших минусовых значений можно приступить к обрезке, а затем и к утеплению этой лианы.

Техника обрезки клематиса зависит от сорта и вида этого растения. Так, клематис, радующий цветением в ранние сроки и закладывающий почки на однолетних побегах, не требует осенней обрезки совсем – такую лиану формируют летом сразу после цветения. Для этого вырезают все побеги с увядшими цветками, после чего растение до наступления зимы наращивает новую зеленую массу и на ней закладывает цветочные почки следующего сезона.

По-другому поступают с крупноцветковыми разновидностями клематиса, цветущего дважды за сезон и закладывающего цветочные почки как на прошлогодних побегах, так и на плетях, отросших в текущем сезоне. Осенью побеги таких гибридов клематиса укорачивают наполовину или на треть их длины, оставляя на зиму плети длиной 1-1,5 м.

А вот те виды клематисов, которые закладывают цветочные почки на побегах текущего прироста и, соответственно, зацветающие в более поздние сроки, осенью доставляют наименьшие хлопоты. У травянистых гибридов данной категории все плети вырезают на уровне земли, а у крупноцветковых представителей этого вида клематисов плети обрезают до 30-40 см, оставляя на каждой из них по 2-3 хорошо развитых почки.

После проведенной обрезки при наступлении устойчивых небольших заморозков можно приступать к укрытию клематисов. Глубоко залегающая корневая система этой культуры не боится зимних невзгод, а вот ее корневая шейка оказывается уязвимой в условиях зимних оттепелей, которые часто «радуют» садоводов в последние годы, и последующих суровых морозов. Для того чтобы защитить корневую шейку от выпревания и подмерзания, важно правильно утеплить каждый из вышеописанных видов клематисов.

Сорта, относящиеся к первой категории и цветущие на прошлогодних побегах, обычно отличаются повышенной морозостойкостью и их плети нет необходимости снимать с опор и дополнительно утеплять. Но им не помешает осеннее мульчирование почвы небольшим слоем перегноя (по уже подмерзшей земле), которое будет способствовать более раннему отрастанию новых побегов следующей весной.

Вторая группа сортов, цветущих дважды в год, требует иного подхода. Над основанием куста сначала формируют холмик из перегноя, затем на него укладывают скрученные кольцом плети, укрывают их хвойным лапником и накидывают на «сооружение» укрывной материал. Вместо лапника можно использовать деревянные или пластиковые ящики, предварительно обернутые укрывным материалом, которые устанавливают сверху холмика из перегноя и закрепляют сверху камнями или кирпичами.

Таким же образом утепляют крупноцветковые клематисы третьей категории с укороченными до 30-40 см плетями. А травянистые сорта, обрезанные под ноль, обычно хорошо зимуют, если основание их куста просто присыпать перегноем слоем 10-15 см.

За 1-2 дня до укрытия клематисов имеет смысл обработать их корневую шейку раствором любого фунгицида для защиты ее от грибковых инфекций, а при непосредственном утеплении для присыпки корневой шейки отказаться от использования песка, который к весне сильно спрессовывается, и тяжелого садового грунта, выбирая в качестве альтернативы «дышащий» перегной или компост.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 583 | автор: sadovod | Вчера, 10:20 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.