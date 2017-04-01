Барбарис не требует сложного ухода

При посадке барбариса на участке следует выбирать сухие, хорошо освещенные места с рыхлой, содержащей песок и гальку почвой. Барбарис - это перекрестноопыляемое растение, в одиночной посадке образует мало плодов. Семена высевают в сентябре-октябре. Перед весенним посевом семена должны пройти предварительную стратификацию во влажном песке (от 2 до 5 месяцев при 2-5°С). Норма высева семян – З г на 1 мг, глубина заделки 2-3 см. Черенки высаживают, оставляя над поверхностью почвы 2-3 почки. Если черенки заготовлены ранней весной, то до конца мая их хранят в холодильнике при 0-1°С, а перед посадкой нижние срезы обновляют, высаженные черенки мульчируют торфом. Через 2 года саженцы переносят на постоянное место, расстояние между ними должно составлять около 1 м. Посадочная яма должна быть шириной и глубиной по 50 см. Ее заполняют смесью, состоящей из 1,5-2 ведер перегноя, 1 ведра песка с галькой, по 200 г суперфосфата и золы. После посадки крону саженца подрезают, почву вокруг уплотняют, обильно поливают и мульчируют торфом. Посаженые растения вступают в плодоношение через два года.

Растение барбариса не требуют сложного ухода. Весной почву под кустами рыхлят, мульчируют, подкармливают мочевиной (30-50 г на 1 м² приствольного круга).

Осенью под куст вносят компост или перегной, подсыпают песок (по 1-1,5 ведра компоста и песка на 1 куст), 50 г суперфосфата и 200-150 г золы на 1 м² почвы. Регулярно осенью необходимо удалять старые и сухие побеги.

А. Гринталь, канд. биол. наук



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