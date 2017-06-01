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После посадки садоводу придется уделить колонновидной яблоне достаточное количество внимания. Молодая колонна потребует интенсивного полива на протяжении всего сезона: 2-3 раза в неделю в зависимости от погоды - почва в прикорневом слое должна быть постоянно умеренно увлажнена. Для сокращения количества поливов и снижения степени испарения влаги из почвы приствольный круг деревца имеет смысл замульчировать лежалыми древесными опилками или стружкой, сполотыми и слегка просушенными сорняками, соломой или иным материалом (слой мульчи при необходимости обновляют в течение сезона). Такой интенсивный полив культуры обусловлен тем, что она не развивает стержневого корня, как обыкновенная яблоня, уходящего в глубокие слои почвы и самостоятельно добывающего влагу, и вся ее поверхностная корневая система располагается в радиусе 30-40 см от основания штамба. Поэтому в засуху необходимо особенно тщательно заботиться о деревцах и обеспечивать их необходимым количеством влаги.

Слаборазвитая корневая система яблони-колонны, которая при этом умудряется формировать на своих миниатюрных веточках такой обильный урожай, потребует от садовода соблюдения режима подкормок в течение каждого сезона. В марте-апреле (в зависимости от региона) при установлении небольшой плюсовой температуры (+5-6°С) целесообразно провести внекорневое опрыскивание деревца и его приствольного круга 5%-ным раствором мочевины. Такая обработка выступит не только в роли азотной подкормки, но и послужит эффективным профилактическим (или лечебным) средством против грибковых заболеваний, а также зимующих на растении и неглубоко в почве вредителей.

В апреле-мае приствольный круг колонны неглубоко перекапывают, предварительно разложив по поверхности почвы равномерным слоем органику и минеральные удобрения (1,5-2 ведра зрелого компоста или перегноя и по 2 спичечных коробка нитроаммофоски и аммиачной селитры).

Незадолго до цветения дерева необходимо провести еще одну азотную подкормку. По окружности приствольного круга равномерно разбрасывают мочевину (150 г под молодую яблоню и 200 г под плодоносящую), с помощью тяпки или плоскореза заделывают ее в почву, а затем производят полив растения.

После окончания цветения колонну необходимо подкормить комплексным удобрением, которое совмещают с подкормкой гуматом натрия – органоминеральным удобрением, являющимся также природным стимулятором роста и плодообразования и адаптогеном. Для этого вначале следует приготовить рабочий настой гумата натрия: 10 г препарата заливают 2 л горячей воды (70-80°С), тщательно перемешивают и выдерживают 5-6 часов. По истечении этого времени необходимо слить полученный настой с образовавшегося на дне осадка. Затем в 10 л воды разводят 0,5 л настоя гумата натрия, 50 г нитрофоски, перемешивают и вливают под колоновидную яблоню 2-3 ведра такого удобрения.

После плодоношения колонне необходимо помочь восстановить силы и подготовиться к предстоящей зимовке путем внесения фосфорно-калийных удобрений. Для этого под растение достаточно влить раствор, составленный из 10 л воды, 2 ст.л. двойного гранулированного суперфосфата и 1 ст.л. хлористого калия, а через пару недель заделать по периметру приствольного круга 1-2 стакана просеянной древесной золы.

Колонновидная яблоня хорошо отзывается также на внекорневые подкормки, которые имеет смысл провести 2-3 раза за сезон – до цветения, после него и в период налива плодов. Для опрыскивания по листу стоит отдать предпочтения препаратам, содержащим комплекс микроэлементов и гумату натрия, рабочий раствор которых готовят по инструкции.

Колонновидная яблоня поражается теми же болезнями и вредителями, что и обычная яблоня, поэтому профилактические и лечебные обработки проводят по аналогичной схеме. Снизить риск заболеваний этой культуры помогает подбор сортов, устойчивых или иммунных к той или иной болезни, распространенной в регионе выращивания.

Мочковатая поверхностная корневая система колонны и нежная кора ее штамба потребуют от садовода правильной подготовки деревца к зимовке. Имеет смысл обмотать верхушку колонны ветошью, а сверху пленкой, чтобы верхушечная почка не погибла от морозов. Помимо этого хорошо утепляют корневую систему, разложив в приствольном круге толстый слой лапника, соломы или опилок. Но в данном случае надо позаботиться о том, чтобы мульча не стала убежищем для грызунов. Для этого к ней подкладывают специальную отраву, либо сухие пахучие травы, отпугивающие грызунов своим запахом, – пижму, полынь, мяту, кориандр и т.п. Для защиты штамба дополнительно обматывают его старыми капроновыми колготками, а остальную часть деревца обертывают в несколько слоев плотной бумагой. Отличным решением станет приобретение для данной культуры готового зимнего укрытия из плотного нетканого материала, внутреннюю часть которого после установки имеет смысл на треть или более заполнить сухими опилками или стружкой. Работы по сооружению укрытия необходимо проводить в сухую погоду.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 225 | автор: sadovod | Сегодня, 09:24 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.