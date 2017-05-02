

::. Весенняя посадка земляники | Ваш сад / Земляника Весенняя посадка земляники

Землянику можно размножать весной и осенью. Многие, и я в том числе, предпочитают весеннюю посадку. В этом случае почву можно подготовить с осени: перекопать, внести органические и минеральные удобрения; при необходимости произвести известкование. Весной же - перекопать и сформировать грядки. Если вы не подготовили почву с осени, весной это надо сделать пораньше, не позднее, чем за 15 дней до посадки. Нельзя сажать землянику после картофеля, томатов, огурцов, капусты. Хорошими предшественниками являются лук, чеснок, бобовые, морковь, свекла. При перекопке почвы надо тщательно выбрать корни пырея, мать-и-мачехи, осота, одуванчика. Если они врастут в куст земляники, их будет невозможно удалить.

Грядки делают шириной 1,5-1,2 м, произвольной длины. Расстояния между растениями и рядами надо назначать в зависимости от сорта земляники, не допуская чрезмерного загущения - прибавки урожая это не дает, но усложняет уход за растениями. Растениям необходимо дать достаточную площадь питания; важно, чтобы растения не затеняли друг друга и хорошо проветривались. Для невысоких сортов земляники - Сударушка, Надежда, Монт Эверест и др. - расстояние в ряду 25-30 см, между рядами - 50-60 см. Для крупноплодных сортов - Лорд, Гигантелла - я применяю расстояния между растениями - 50 см, между рядами - 50-70 см; мелкоплодную землянику я сажаю через 30 см в ряду и ряд от ряда делаю на расстоянии 30-40 см, от края грядки отступаю на 10-15 см.

Сажать землянику лучше в пасмурный день или вечером. Разметив по шнуру ряд, копаю лунку глубиной 25-30 см (на штык лопаты). В лунку вношу удобрение - раньше вносил 1-1,5 ложки удобрения "Исполин" для земляники или золу и комплексное удобрение, например, азофоску (примерно 20 г). Теперь стал вносить чайную ложечку удобрения "АVА", удобрение присыпаю землей и вливаю воду (примерно 0,5 л), даю воде впитаться и в жидкую грязь, расправив корни, сажаю рассаду. Хорошая рассада должна иметь не менее трех листьев и хорошо развитые корни. Перезимовавшая рассада имеет более развитую корневую систему. Советуют длинные корни обрезать до 6-7 см, но я этого не делаю. Одной рукой придерживаю рассаду, второй обсыпаю и уплотняю землю. Землянику нельзя заглублять, засыпая сердцевину, но нельзя и сажать мелко. После посадки растения при любой погоде надо полить, примерно 0,5 л воды на растение. Полив необходим для более плотного прилегания почвы к корням. В сухую и жаркую погоду полив повторяют через день-два, пока растения не приживутся. Посаженные весной растения за лето хорошо разовьются, уйдут под зиму хорошо облиственными, а на следующий год дадут урожай. Отдельные, более сильные растения уже в первый год могут зацвести и дать ягоды и усы, но ягоды будут мелкие и это только ослабит растение, поэтому более целесообразно цветы уничтожить, также поступить и с усами. Проявите терпение, и на следующий год ваша земляника порадует вас урожаем.

Необходимо, хотя бы кратко, рассказать о посеве семян безусой земляники. Хоть и медленно, но популярность ее растет, и я считаю - заслуженно. На пакете с семенами напечатан совет, который повторяют некоторые авторы - начинать сев семян земляники в конце февраля. На основании своего опыта, который подтверждают знакомые мне садоводы, могу утверждать, что ранний посев ничего не дает. Взошедшие в середине-конце марта растения на подоконнике получают мало тепла и света и останавливаются в росте, начинают расти только с наступлением теплых дней. Обещанного обильного урожая, как правило, не бывает. Цветов и ягод, причем мелких, не характерных для сорта, бывает немного и целесообразно в первый год не стремиться получить какой-либо урожай, а дождаться будущего года, поэтому семена мелкоплодной земляники я высеваю в середине апреля. Через две недели, иногда чуть позже, появятся всходы. Когда появляются два настоящих листочка, растения пикируют на расстояние 5 см друг от друга, а когда у земляники будет 4-5 настоящих листочков, ее рассаживают в рассадные ящики, школку или прямо на грядку. При высаживании в школку или ящик расстояние между растениями 10-12 см, при посадке в грядку - 30 см друг от друга и 35-40 см между рядами. Сажают так же, как и рассаду обычной земляники. Конечно, о разведении мелкоплодной земляники нужно рассказать отдельно и более подробно.

В. Лазовский, садовод-любитель

Газета «САДОВОД» 2001г.



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::. прочитало: 190 | автор: sadovod | Вчера, 10:06 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.