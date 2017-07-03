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::. Биопрепараты для борьбы с вредителями и болезнями растений | Здоровье дачного участка
Биопрепараты для борьбы с вредителями и болезнями растенийБиопрепараты для борьбы с вредителями и болезнями растений
В последние годы среди владельцев личных приусадебных участков наметилась четкая тенденция перехода к природному земледелию, в основе которого лежит полный отказ от применения химических препаратов и смещение акцента на использование экологичных средств защиты растений от болезней и вредителей. Помимо так называемых народных рецептов (растворов, настоев и отваров трав, кухонных продуктов и отходов), которые широко применяются приверженцами природного земледелия, непременно стоит упомянуть и о готовых биологических препаратах, сравнительно недавно появившихся на прилавках садоводческих магазинов.
Биопрепараты привлекли к себе внимание огромного количества садоводов и огородников и завоевали их доверие благодаря не только своей безопасности, но и высокой эффективности. Поэтому начинающим земледельцам, которые только приступают к освоению азов садово-огородной науки, обязательно стоит ближе познакомиться с этими изобретениями ученых-микробиологов и обязательно включить их в список своей дачной аптечки.
В отличие от химических препаратов биоинсектициды и биофунгициды содержат в своем составе полезные микроорганизмы, благодаря деятельности которых подавляется рост патогенной микрофлоры, вызывающей заболевания растений, либо наступает гибель садовых и огородных вредителей. Также в отдельную группу стоит отнести биопрепараты, изготовленные на основе экстрактов растений, оказывающих лечебный и/или иммуностимулирующий эффект на растения и посадочный материал.
Микроорганизмы и вещества, входящие в состав биопрепаратов, полностью безвредны для человека и домашних питомцев и не накапливаются в тканях растений. К тому же обработка растений такими средствами не вызывает привыкания у вредителей и патогенных грибков, поэтому может проводиться неоднократно в течение одного сезона. И, пожалуй, самым приятным при использовании биопрепаратов является то, что после таких опрыскиваний не нужно выжидать продолжительного периода, чтобы приступить к сбору урожая: плоды с обработанных растений можно потреблять в пищу уже через несколько дней.
Среди микробиологических препаратов выделяют биопрепараты, в состав которых могут входить полезные грибки, бактерии либо нематоды.
К биоинсектицидам (средствам для борьбы с вредителями), изготовленным на основе грибков, относятся «Аверсектин С», «Авертин-N», «Басамид», «Вертициллин», «Метаризин», «Микоафидин» и «Пециломицин». Они одинаково действуют на вредителей: грибки выделяют вещество, которое сначала парализуют насекомых, а затем приводит к их гибели. Данные средства показывают наибольшую эффективность в борьбе с вредителями, еще не достигшим «зрелого возраста» - личинками и гусеницами. Растворы с использованием таких средств готовят согласно инструкции и применяют только при определенной температуре воздуха, при которой полезные грибки могут функционировать. К их недостаткам можно отнести риск пагубного воздействия не только на вредителей, но и насекомых опылителей.
Высокую эффективность в борьбе с самыми разнообразными вредителями показывают биопрепараты, изготовленные на основе штаммов бактерий, - «Битоксибациллин» и «Бикол». Споры бактерий, входящих в состав этих биоинсектицидов, оказывают негативное действие на пищеварительную систему вредителей, в результате чего наступает их быстрая гибель. Данные средства показывают высокую безопасность при использовании для человека и окружающей среды, имеют длительный срок хранения, но растворы на их основе должны также готовиться и применяться при определенных условиях.
«Немабакт» и «Энтонем-F» - биоинсектициды, содержащие в своем составе определенный вид микроскопических нематод. Они могут пригодиться в борьбе с разнообразными садовыми и огородными вредителями и действуют на них по одному принципу: нематоды проникают внутрь вредителя на любой стадии его развития (кроме яйца) и в считанные дни уничтожают его. К недостаткам данных средств следует отнести более трудоемкую процедуру подготовки рабочего раствора для обработки, а также необходимость орошения растений водой непосредственно перед обработкой.
Биофунгициды (средства защиты от заболеваний) также могут иметь в своем составе различные виды микроорганизмов, которые разрушительно действую на мицелии грибка, являющегося возбудителем того или иного заболевания. К биофунгицидам, изготовленным на основе полезных грибков, относятся «Ампеломицин», «Глиокладин», «Триходермин», «Трихоцин» и «Кониотирин». На основе бактерий изготавливают «Алирин-Б», «Алирин-С», «Бактофит», «Планриз», «Псевдобактерин-2», «Гамаир», «Фитобактериомицин», «Фитолавин» и «Фитоспорин-М». И те, и другие биофунгициды требуют правильного приготовления рабочего раствора и подходящих температурных условий для обработки растений. К тому же такие препараты показывают высокую эффективность только в отношении какого-то конкретного заболевания, а не целого комплекса грибковых инфекций, которые обычно можно вылечить с помощью химических препаратов. Поэтому для начинающего дачника порой бывает сложно поставить правильный «диагноз» пораженному растению и выбрать нужный биопрепарат.
Среди огородников много хвалебных отзывов можно услышать также в отношении биопрепаратов, изготовленных на основе экстрактов растений. Наиболее популярными среди них являются препараты «Росток», «Новосил», «Экосил», «Силк», «НВ-101» и «Экоберин». Такие средства показывают полную безопасность для человека и окружающей среды, поэтому могут без опасений применяться для обработки семенного материала перед посадкой, повышения иммунитета растений в отношении неблагоприятных погодных условий, повышения урожайности овощных, плодовых и ягодных культур либо силы цветения декоративных насаждений. К тому препараты ««Росток», «Новосил», «Экосил» и «Силк» помимо иммуностимулирующего действия, обладают антимикробными и противовирусными свойствами, что позволяется с успехом использовать их для профилактики и лечения разнообразных грибковых, вирусных и бактериальных инфекций на культурных растениях.
Кудрина Ирина
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::. прочитало: 110 | автор: sadovod | Сегодня, 10:32 | Комментариев 0 |
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