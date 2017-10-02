

::. А что такое сорняк? | Здоровье дачного участка А что такое сорняк?

Боритесь с сорняками! уничтожайте сорняки!» - раздается со всех сторон. И поверьте, борются самозабвенно, доводя эту борьбу до абсурда. Так, в нашем садоводстве соседи по участку, рассыпав очередную порцию почвы на большой матерчатый полог, тщательным образом выбирают из нее все живое, добиваясь полнейшей стерилизации» Да, здесь даже нет мельчайших корешков сорных растений. А вот если задаться вопросом: «А что такое сорняк?». Все наши культурные растения в прошлом тоже сорняки, но приспособленные к огородному разведению. Чем же вреден сорняк? Он быстро размножается, является злостным врагом для наших грядок и клумб. Короче, засоряет участок. Это с одной стороны верно. Но ведь в природе нет ничего только вредного и ненужного. И кто вправе нарушать этот мудрый, устойчивый баланс? Только человек, больше никто.

Этот год был рекордным по численности и устойчивости многих сорняков. Но это совершенно не означает, что их надо поголовно, бездумно уничтожать. Тем более что для этого часто используют радикальные химические средства, которые, не обладая избирательностью, бьют наповал не только сорняки, но и находящиеся рядом культурные растения, да еще и отравляют почву. Яд есть яд, и ничего здесь не поделаешь. Конечно, размножать сорняки на огороде я не призываю. Но сохранить в небольшом количестве можно и, пожалуй, надо. Небольшими пятнами, островками. Памятуя о том, что каждое из этих растений имеет лекарственное либо пищевое значение, а чаще всего - и то, и другое. Интернет-издание «Газета садовод» регулярно, публикует материалы на эту тему. И поэтому не буду затруднять читателя перечнем таких сорняков, а остановлюсь только на некоторых, которые растут именно у меня на участке. Прежде всего, должен заметить, что для того чтобы сохранить их естественные условия произрастания, я не вношу никаких удобрений. Взять, например, тысячелистник. Он у нас в саду не рос. Пришлось принести с далекого, когда-то заброшенного хутора. Да и мята перечная тоже нас не слишком жалует. С учетом естественных условий посадил её у себя на участке. После всех таких мытарств теперь уже никто меня не убедит, что растения не передают своему потомству информацию о грунте (почве) и других условиях, где им предстоит расти в первый год. Вегетируют у меня и другие дикорастущие лекарственные растения. За их ростом я слежу, охраняю их. Для чего все это нужно? Во-первых, это очень интересно. Не надо быть такими ограниченными, особенно в огородничестве. Я пришел к выводу, что там, где растут сорняки, вырастут и культурные растения. Верно, сорняки иногда заглушают их, но не было случая, чтобы они погибли от такого соседства, наоборот, многие сорняки помогают им. Корневая система большинства из них уходит глубоко в землю, пробивает неглубокий, до 15 см, гумусный слой, рыхлит там подзол, доставляя влагу стволам и листьям, обеспечивает аэрацию почвы естественным путем. Кстати, корни тех и других никогда не переплетаются, а идут в почве параллельно. Также своими фитонцидами отпугивают вредителей и защищают от сквозящих ветров и непомерно жарких солнечных лучей. Например, грунтовые огурцы сорта Муромский, выращиваемые чаще в открытом грунте, лучше вегетируют и плодоносят, когда их плети расположились среди травы, а не на прямом палящем солнце. Среди сорняков много видов, которые привлекают пчел и насекомых, являются прекрасными медоносами. Сорняки используются и в качестве зеленого удобрения. Многие из них являются и кормовыми культурами. Отвары и настои многих растений я использую при борьбе с вредителями и болезнями. Селекционерам они помогают выводить культурные сорта с повышенной устойчивостью к неблагоприятным условиям. О лечебных свойствах еще одно замечание. Тысячелистник наша семья использует при желудочно-кишечных заболеваниях и для полоскания рта при воспалении десен. Мать-и-мачеху - при головных болях и для улучшения пищеварения. Крапиву - при лечении ревматизма. Запасы лесных, луговых и болотных трав быстро и необратимо истощаются, а многие исчезли совсем. Как же быть нам в этом случае? Просто нужно бережно относиться к лесным угодьям, пашням, лугам, а сейчас уже и к болотам. А на садово-огородном участке такая проблема без особых затрат может решаться самими владельцами этих участков. Сейчас начали повсеместно сеять озимую рожь для борьбы с нематодой и для улучшения почвы в основном при посадке картофеля. Результаты очень хорошие. Я уже третий сезон это делаю. Солому я измельчаю, и она идет преимущественно как мульча и как составная часть при приготовлении «теплых» грядок в укрывных сооружениях под огурцы, перцы, томаты.

И. Кривега, садовод

Газета «САДОВОД» 2001г.

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::. прочитало: 122 | автор: sadovod | Сегодня, 11:30 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.