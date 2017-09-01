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::. Сидераты (зелёные удобрения) | Словарь садовода. Что такое… ?
Сидераты (зелёные удобрения) — растения, выращиваемые с целью их последующей заделки в почву для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.
Сидераты быстро развивают густую листву, которая создает тень и задерживает рост сорняков. Кроме того, некоторые виды сидератов (злаковые) выделяют вещества, задерживающие прорастание семян, таким образом, также способствуя уменьшению количества сорняков.
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::. прочитало: 22 | автор: sadovod | Сегодня, 11:05 | Комментариев 0 |
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