Сидераты (зелёные удобрения) — растения, выращиваемые с целью их последующей заделки в почву для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.

Сидераты быстро развивают густую листву, которая создает тень и задерживает рост сорняков. Кроме того, некоторые виды сидератов (злаковые) выделяют вещества, задерживающие прорастание семян, таким образом, также способствуя уменьшению количества сорняков.

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