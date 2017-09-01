

::. Сидераты - верные помощники земледельца | Удобрения Сидераты - верные помощники земледельца

В последние годы среди обладателей приусадебных участков наметилась четкая тенденция перехода к органическому земледелию, основными принципами которого являются отказ от применения удобрений и препаратов химического происхождения и поддержание плодородия почвы и здоровья культурных насаждений более безопасными и экологичными методами. Среди таких приемов особо важное место занимает сидерация, подразумевающая собой улучшение качества почвы путем посадки на свободных площадях определенных видов растений – сидератов.

Сидераты по-другому называют зелеными удобрениями, и это не пустой звук. Эти культуры благодаря своей мощной корневой системе наилучшим образом улучшают структуру грунта, разрыхляют его и делают более воздухо- и водопроницаемым. Наземная часть сидератов имеет свойство очень быстро расти, поэтому ее через короткий промежуток времени возможно будет скосить и заделать в почву: зеленая масса при перегнивании насытит почву гуминовыми соединениями, минералами и микроэлементами, и станет прекрасной альтернативой перегною или компосту, которые всегда оказываются в дефиците у дачников. Для таких целей выращивают в основном однолетние виды сидератов, а многолетние разновидности применяют для оздоровления крайне истощенной почвы, оставляя их расти на участке в течение нескольких сезонов. Грунт на засеянном сидератами участке оказывается защищенным от выветривания, вымывания и иссушения, в нем создаются благоприятные условия для нормальной жизнедеятельности почвенной микрофлоры, которая в свою очередь оказывает самое положительное воздействие на развитие любых культурных растений. Кроме того, мощные корни и наземная часть сидератов подавляют рост самых злостных сорных растений и не дают им ни единого шанса на выживание.

В качестве сидератов могут быть использованы разнообразные растения, среди которых особо выделяются однолетние и многолетние бобовые культуры (люпин, клевер, донник, соя, чечевица, сераделла, нут, сочевичник, горох, бобы, фасоль, вика, люцерна, эспарцет), оказывающие на грунт фитосанитарное воздействие, а также быстрорастущие злаковые (овес, рожь, ячмень, пшеница) и некоторые разновидности растений из семейств крестоцветных (масличная редька, рапс, горчица белая, сурепица), гречишных (гречиха), амарантовых (амарант) и водолистниковых (фацелия).

Посев сидератов может осуществляться ранней весной – в данном случае их подросшая зеленая масса скашивается и заделывается в почву перекопкой незадолго до высадки на грядку основной культуры. Данное мероприятие также можно осуществлять в летнее и осеннее время по мере освобождения грядок. При позднелетней и осенней посадке сидератов их наземную часть можно заделывать в почву вплоть до появления на земле снежного покрова или же отложить данную процедуру до весны. Кроме того, сев этих растений можно осуществлять под зиму для того, чтобы освободить время в начале нового сезона и получить всходы в самые ранние сроки.

Помимо заделки зеленой массы сидератов в почву с помощью перекопки, весной перед высадкой основной культуры отросшие стебли этих растений можно скосить и оставить на поверхности почвы. Их перегнивание будет происходить дольше, но зато они выступят в роли прекрасного мульчирующего материала, способного защитить почву на грядке от излишнего пересыхания и вымывания. Таким же образом поступают с сидератными культурами, высаженными осенью, – их просто скашивают и оставляют на земле.

Некоторые дачники используют сидераты весной иным способом. На грядке с уже довольно высокой наземной частью этих растений освобождают в шахматном порядке места для лунок, делают углубления в почве и в них высаживают рассаду той или иной культуры, а зеленую массу остальных сидератных растений не трогают. Последние эффективно защищают рассаду от палящих солнечных лучей, порывов ветра и возвратных заморозков. После того как рассада адаптируется и тронется в рост, сидераты срезают и равномерным слоем укладывают на поверхности грядки.

Посев сидератов можно осуществлять в борозды, но проще рассыпать семена равномерным слоем на разрыхленной поверхности грядки и присыпать грунтом слоем 2-3 см. Эти растения не требуют к себе никакого внимания кроме регулярного полива в засушливую погоду.

Сидераты способны решить самую актуальную проблему любого земледельца – наилучшим образом и в короткие сроки восстановить плодородие и улучшить структуру почвы, истощенной ежегодной эксплуатацией. Этот прием подкупает не только своей экологичностью, избавляя огородника от использования химических удобрений, но и экономичностью, ведь стоимость семян сидератов не идет ни в какое сравнение с ценой готовых препаратов для подкормок. К тому же при сидерации грядок на огороде можно регулярно получать свои семена овса, клевера, горчицы и т.д. Для этого лишь стоит оставить часть растений на грядке, дождаться вызревания на них семян, собрать посадочный материал и только потом скосить их наземную часть.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 351 | автор: sadovod | Вчера, 12:31 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.