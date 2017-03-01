

::. Черная ножка на рассаде | Овощеводство / На подоконнике / Здоровье дачного участка Черная ножка на рассаде

Пожалуй, каждый садовод, который ежегодно выращивает собственную рассаду овощных или цветочных культур, хотя бы однажды сталкивался с таким ее заболеванием, как черная ножка. Названа так эта грибковая болезнь не случайно. У молодых сеянцев поражается как раз «ножка», т.е. стебель, а точнее – место соприкосновения стебля с почвой. И заметить признаки поражения несложно – пораженное место меняет цвет с зеленого на темно-бурый, почти черный. Стеблевые ткани на таком участке стебля размягчаются, истончаются, и растение в прямом смысле слова падает.

Черная ножка – весьма коварное заболевание: очень быстро распространяется с больных растений на здоровые и может в одночасье сгубить всю рассаду. Именно поэтому дачники, однажды столкнувшись с такой проблемой, боятся ее, как огня: лицезрея «павших бойцов», становится очень жаль своих затраченных усилий и упущенного времени. Ведь заново пересевая семена на рассаду, садовод существенно сдвигает сроки получения урожая, а в северных областях из-за короткого лета от «запоздалой» рассады вообще можно не дождаться ни цветов, ни плодов.

Данное заболевание может поражать и взрослые растения, но молодым экземплярам оно вредит чаще – из-за их еще не устоявшегося иммунитета к неблагоприятным условиям. Неумышленно, а просто по незнанию, подливать масла в огонь может и сам дачник, создавая благоприятные условия для развития черной ножки. Разнеженные и от этого ослабленные сеянцы, которых садовод закармливает удобрениями и заливает водой, чтобы они «лучше росли», как раз и становятся первой мишенью для черной ножки. Провоцирует ее появление и загущенная посадка растений (чтобы сэкономить место и вырастить на одном окошке побольше рассады), а также невнимательное отношение к температурному режиму в помещении, где находятся «малыши», и недостаточная интенсивность их освещения. Для черной ножки нет ничего лучше, чем повышенная влажность почвы в паре с прохладным воздухом. «Свистящий» подоконник, неподобающая температура, снижаемая ледяным стеклом, сквозняки возле окна, на котором ютятся сеянцы, как раз становятся одной из причин заболевания рассады. Поэтому вместо того, чтобы каждую весну опасаться этого «а вдруг», стоит один раз выучить 5 НЕ, при соблюдении которых у черной ножки не останется ни единого шанса на победу:

- не загущать;

- не перекармливать;

- не заливать;

- не охлаждать;

- не затенять.

Для этого необходимо:

- своевременно прореживать всходы и пикировать разрастающиеся растения;

- строго учитывать сроки, интервалы и нормы проводимых подкормок;

- поливать растения регулярно, но не допускать переувлажнения грунта и застоя воды в рассадной таре;

- обеспечить для сеянцев оптимальный температурный режим: утеплить при необходимости оконную раму, отодвигать от стекла или вовсе убирать с окна растения в холодную ветреную погоду, особенно при проветривании, или же изначально оборудовать для нее отдельный стол подальше от сквозняков;

- соблюдать необходимую длину светового дня для той или иной культуры и обязательно досвечивать рассаду лампами дневного света утром, вечером, а в пасмурную погоду и при удаленности рассады от окна – на протяжении всего дня.

Прибавят садоводу уверенности в завтрашнем дне и дополнительные мероприятия, проведения которых позволит избежать этой коварной напасти. Поскольку патогенные микроорганизмы, вызывающие черную ножку постоянно находятся в почве, питаются мертвыми остатками и только при благоприятных условиях перемещаются на живые ткани растений, то имеет смысл обработать рассадный грунт перед использованием. Для этого можно его порционно прогреть в духовом шкафу или микроволновке при 100-110°С в течение 0,5 ч, либо пролить раствором марганцовки, «Фитоспорина», «Фиталавина» или других подобных препаратов. Не помешает и дезинфекция рассадной тары, если она использовалась в прошлом сезоне для выращивания рассады. Семена перед посевом также следует обеззаразить, а после появления всходов имеет смысл периодически обрабатывать сеянцы препаратами, укрепляющими иммунитет растений, такими как «Эпин» , «Энерген», «Бактофит» и др., соблюдая кратность и нормы процедур согласно инструкции к выбранному средству.

Черная ножка является такой злостной болезнью, которую проще предупредить, чем вылечить. Но если садовод по неопытности не смог соблюсти каких-либо правил при выращивании своей рассады и при осмотре сеянцев заметил на одном или нескольких экземплярах подобное явление, следует попытаться спасти хотя бы остальных. Пораженные растения должны быть незамедлительно уничтожены, причем из общего рассадного ящика их следует извлекать вместе с прикорневым комом земли. Отверстия следует досыпать свежим грунтом, почву пролить обеззараживающим раствором того или иного препарата (во всем ящике), а здоровые экземпляры опрыскать иммуностимулирующим препаратом. Также имеет смысл присыпать почву под сеянцами древесной золой, измельченным активированным углем или песком, уделив особое внимание местам соприкосновения их стеблей с землей

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 209 | автор: sadovod | Сегодня, 10:23 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.