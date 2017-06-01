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::. Бенинказа или восковая тыква | Овощеводство
Бенинказа или восковая тыкваБенинказа или восковая тыква
Каждый сезон на даче стараюсь посадить редкие и необычные растения. Хочу рассказать о своем новом открытии. В прошлом году я вырастила бенинказу или восковую тыкву, которую еще называют зимней. В отличие от твердокорых, крупноплодных и мускатных видов, которые мы привыкли выращивать, восковая тыква пока является редким гостем на огородах. Семена бенинказы я приобрела через интернет-магазин. Меня очень заинтересовала уникальная особенность этого овощного растения: в описании было заявлено, что плоды зимней тыквы могут сохраняться в комнатных условиях до трех лет! Так как все в нашей семье очень любят этот овощ, я непременно захотела попробовать вырастить и эту чудо-тыкву. Уже позже узнала, что бенинказу повсеместно выращивают в странах Латинской Америки, Индии, Индонезии и Китае. Ее плоды ценятся не только за способность долго храниться, но и за их лекарственные свойства. Например, в Китае мякоть восковой тыквы широко применяется как жаропонижающее, болеутоляющее и мочегонное средство народной медицины. А ее поджаренные семена являются лакомством. Считается, что их регулярное употребление гарантирует долголетие. Что ни говори, а китайцы знают толк в подобных вопросах.
В описании на упаковке было написано, что семена можно сеять сразу в открытый грунт. Но так как в пачке было всего три семечка, я решила вырастить бенинказу через рассаду. Семена сначала прорастила в мокрой тряпочке до наклевывания, а затем высадила по одному в отдельный стаканчик. Грунт предварительно пролила раствором перманганата калия и заглубила семечки на 1,5 см. Закаленную рассаду высадила в грунт в середине мая. К этому моменту побеги достигли 10-15 см и имели по 2-3 настоящих листочка. Для посадки выбрала место, которое целый день освещается солнцем. Так как все тыквенные хорошо растут и плодоносят только на рыхлых плодородных почвах, грядку тщательно перекопала, добавив по ведру перегноя и стакану золы на 1 м². Молодые побеги пересадила методом перевалки в лунки на расстоянии 50 см друг от друга и обильно полила. Побеги восковой тыквы могут достигать 4 м в длину, поэтому в целях экономии места я установила для нее прочную шпалеру. Дальнейший уход за этим растением ничем не отличался от ухода за обыкновенной тыквой. Я обеспечила ее регулярным поливом и подкормками комплексным удобрением каждые 14 дней. После каждого полива почву рыхлила и удаляла сорняки. Для того чтобы плоды выросли более крупными, каждое растение вела в один стебель, удаляя все боковые побеги, а для лучшего их вызревания в августе прищипнула точку роста на каждом стебле. Плоды весом 3-5 кг собрала перед заморозками. Они очень необычны на вид – покрыты толстым слоем воскового налета, который и позволяет бенинказе так долго храниться без потери полезных свойств.

Мякоть зимней тыквы имеет сладковатый вкус, она очень нежная и сочная, имеет необычный белый цвет. В кулинарии я использовала как зрелые, так и молодые невызревшие плоды. Очень вкусны запеченные половинки небольших тыковок, которые я фаршировала мясом, рыбой и другими начинками. Нам нравятся обжаренные на сливочном масле дольки бенинказы, а также свежие салаты с добавлением ее сочной мякоти. Из вызревших плодов готовлю запеканки, каши, гарниры, супы, а также сок и цукаты.
Я собрала свои семена восковой тыквы и теперь вместо обычных сортов собираюсь высаживать на даче только ее. Специально оставила два больших плода, чтобы посмотреть, как долго они способны пролежать в квартире. До сих пор они отлично сохранились и не имеют ни малейших признаков порчи.
Кудрина Ирина
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