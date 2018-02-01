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::. Почвосмесь для рассады: основные правила | Овощеводство
Почвосмесь для рассады: основные правила
В преддверии нового дачного сезона одним из наиболее важных вопросов, встающих перед огородниками, становится выбор почвосмеси для выращивания рассады. Почти у каждого из нас случались проблемы, когда сеянцы вдруг приобретали болезненный вид и останавливались в росте, а спустя время и вовсе погибали. Такое явление могло быть обусловлено плохим качеством грунта, в котором росли растения.
В садовых магазинах сейчас представлен широкий ассортимент готовых субстратов, предназначенных для выращивания рассады самых разнообразных культур. Однако не все производители добросовестно подходят к изготовлению своей продукции и при покупке таких почвосмесей, нам приходится надеяться лишь на авось. Поэтому более правильным решением станет заготовка грунта своими силами – в его качестве можно быть уверенным. В этом вопросе следует придерживаться некоторых правил и учитывать потребности каждой культуры, для которой вы собираетесь заготовить грунт.
Почвосмесь, в которой будет расти рассада, может быть составлена из разных компонентов. Но она непременно должна быть плодородной и сбалансированной, иметь легкую пористую структуру, чтобы обеспечить нормальный воздухообмен для корневой системы и хорошую влагопроницаемость при поливах. Ее реакции должна быть нейтральной с уровнем кислотности 6,5-7 рН и в составе должна присутствовать живая микрофлора, полезная для растений.
При приготовлении собственного грунта для рассады необходимо будет исключить из его состава семена сорных трав, споры патогенных грибков, яйца и личинки вредоносных насекомых. К тому же ни для кого ни секрет, что вблизи автомагистрали, аэродрома, промышленной зоны и тому подобных опасных местностей земля может содержать большое количество токсичных веществ, которые негативно скажутся на развитии сеянцев. Поэтому запасаться почвой надо исключительно в экологически чистом месте – в лесу, роще, лесопосадке и т.д.
Самостоятельно заготавливая грунт, не стоит добавлять к нему глину, которая существенно снизит его качество. Необходимо также исключить из его состава неперепревшие органические компоненты, способные запустить процесс разложения в период выращивания рассады: в данном случае излишне высокая температура, выделяемая при разложении органики, может полностью погубить сеянцы.
Любая почвосмесь в своем составе содержит органические и неорганические составляющие. Основными органическими компонентами, которые могут быть использованы для приготовления субстрата для выращивания рассады, могут быть дерновая или листовая земля, перегной, торф низинный и верховой, мох сфагнум, древесная зола. Для улучшения структуры почвосмеси к ней добавляют неорганические компоненты. Это может быть речной и кварцевый песок мелкой и крупной фракции, перепревшие опилки, перлит, вермикулит, измельченный пенопласт и керамзит, гидрогель. Помимо этого к ней может быть добавлена известь-пушонка для снижения кислотности, например, в случае использования верхового торфа. Помимо этого к земляной смеси добавляют монокомпонентные или комплексные минеральные удобрения согласно инструкции. Причем вносить их следует не в сухом виде, а в виде раствора, равномерно увлажняя им почвенную смесь.
Вариантов почвосмесей может быть огромное количество. В данном вопросе следует руководствоваться предпочтениями той или иной культуры, которую вы собираетесь в ней выращивать. Например, для выращивания рассады огурца, тыквы, кабачка подойдет почвосмесь, в состав которой будет входить дерновая земля, низинный торф, перегной и речной песок, взятые в пропорции 3:3:3:1 соответственно. Также эти культуры будут отлично развиваться в субстрате, приготовленным из 3 частей торфа, 1 части перегноя и 1 части опилок. Томаты, перец, баклажаны предпочтут почвенную смесь, состоящую из равных частей дерновой земли, перегноя и торфа. Другим вариантом может служить субстрат из равных частей дерновой земли, торфа и речного песка. Капуста предпочтет грунт, состоящий из листовой земли, перегноя и речного песка (2:1:1). К 10 л каждой из вышеперечисленных смесей следует добавить по 0,5 стакана просеянной древесной золы, по 1 ст.л. суперфосфата и сульфата калия и 1 ч.л. мочевины или заменить эти удобрения комплексными препаратами согласно инструкции.
Прежде чем соединить необходимые компоненты их необходимо правильно подготовить. Земля и песок просеиваются через сито для удаления ненужных примесей. Чтобы удалить из земли личинки насекомых и патогенные бактерии ее надо предварительно прогреть или проморозить. Почву прокаливают в духовке при температуре 40°С в течение 0,5 ч. или заготовленные с осени емкости оставляют на зиму на открытом воздухе. Также для обеззараживания грунта могут быть использованы химические (марганцовка, медный купорос и д.р.) и биологические препараты (Фитоспорин, Алирин и др.).
Какую почвесмесь для рассады приготовить, каждый решит сам. Но в любом случае вы можете быть уверены, что время и силы, затраченные на эти работы, в новом дачном сезоне непременно окупятся урожаем.
Кудрина Ирина
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::. прочитало: 32 | автор: sadovod | Сегодня, 15:28 | Комментариев 0 |
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