

::. Китайский огурец: достоинства, недостатки и особенности выращивания | Овощеводство / огурец Китайский огурец: достоинства, недостатки и особенности выращивания

Благодаря своей отличной урожайности и устойчивости к неблагоприятным погодным условиям среди огородников все большую популярность получает китайский огурец – близкий родственник нашего традиционного огурца. Стоит уточнить, что огурец китайский является не сортом, а именно разновидностью данной овощной культуры, хотя по внешним признакам очень схож с нашим обычным огурцом. Выходец из Китая отличается от него размером, вкусовыми качествами и некоторыми биологическими характеристиками. Однако подобное обстоятельство вовсе не говорит о том, что выращивание китайского огурца на собственном приусадебном участке окажется проблематичным. Наоборот, это растение поражает своей неприхотливостью и выносливостью, а размер урожая при соблюдении должной агротехники удивит любого.

Длина плодов китайского огурца впечатляет – она достигает от 30 до 80 см и больше! Он имеет более сладкий и освежающий привкус, чем его родной «братец», и отличается более плотной, будто восковой мякотью, которая не имеет пустот и содержит узкую, проходящую по центру семенную камеру. Неоспоримое преимущество этой разновидности – полное отсутствие горечи в плодах. К тому же растение китайского огурца образует в основном цветки женского типа, от чего напрямую зависит и количество завязи на побегах. При соблюдении несложных правил выращивания один куст этой культуры способен давать до 30 кг необыкновенно вкусных сочных плодов.

Наилучший результат китайский огурец показывает в теплице, но его необычайная выносливость позволяет добиться отменного урожая и в открытом грунте. Причем эта разновидность семейства Тыквенных хорошо плодоносит не только в южных регионах нашей страны, но и в северных. Радует и скороспелость данной культуры: некоторые сорта вступают в плодоношение уже через 25-30 дней после появления полных всходов, а высокая устойчивость к болезням и повышенная холодостойкость продлевает период ее плодоношения вплоть до первых осенних заморозков. К тому же в отличие от привычного для нас огурца, китайский огурец гораздо лучше переносит тень и может быть высажен под кроной дерева или возле забора, а такая его особенность, как самоплодность, позволяет получать урожай вне зависимости от погодных условий и лета насекомых-опылителей.

Однако у всех есть свои достоинства и недостатки, и китайский огурец – не исключение. Плоды этой культуры имеют плохую лежкость и в свежем виде хранятся совсем недолго: уже через день после того, как зеленец был сорван с куста, он начинает вянуть и размягчаться. Помимо этого некоторые сорта китайского огурца оказываются пригодными для потребления только в свежем виде и теряют свою форму при консервировании. Не отличаются хорошей всхожестью и семена этой культуры, поэтому, собираясь высадить определенное число растений на участке, стоит увеличить количество высеваемых семян примерно на треть. И, пожалуй, последним недостатком китайского огурца можно назвать необходимость обязательной подвязки растений к опоре в период интенсивного роста: при выращивании врасстил уродуется форма плодов – они вырастают скрученными и излишне тонкими.

Китайский огурец можно высаживать прямым посевом в открытый грунт или теплицу, а для получения более раннего урожая – выращивать через рассаду. Семена на рассаду высевают за 30-40 дней до предполагаемой высадки на постоянное место. Перед посевом семечки желательно обеззаразить и замочить в растворе микроудобрений – для более быстрого и дружного прорастания. Наклюнувшиеся или набухшие семена высаживают по одному во вместительные горшки объемом 0,7-1 л, поскольку данное растение имеет более мощную корневую систему, чем обычный огурец. При наступлении благоприятных погодных условий закаленные сеянцы в возрасте 30-35 дней, которые к этому моменту обычно имеют 3-4 настоящих листа, высаживают в грунт или теплицу по схеме 20-30 см друг от друга. По такой же схеме высевают семена при посадке сразу на грядку. Более частая схема посадки китайского огурца обусловлена тем, что растение, как правило, формируется в один стебель, на котором образуется основной урожай.

Перед посадкой необходимо заблаговременно позаботиться о сооружении шпалеры или иной опоры, к которой позднее потребуется подвязывать растущие активными темпами побеги. Плети китайского огурца более мощные и достигают длины 3-4 м и более – в зависимости от сорта.

Высокая плодовитость данной культуры обуславливает и повышенную потребность растения в питательных элементах. Грядку перед посадкой необходимо хорошо удобрить (ведро перегноя и 1-2 ст.л. комплексного удобрения на каждый м²), а растения в период роста и плодоношения потребуется регулярно подкармливать (каждые 10-14 дней), используя комплексные препараты, либо чередуя органические и минеральные подкормки.

В остальном уход не отличается от агротехники обычного огурца: регулярный полив, рыхление почвы вокруг растений, удаление сорняков и в исключительных случаях – борьба с болезнями и вредителями.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 135 | автор: sadovod | Сегодня, 10:14 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.