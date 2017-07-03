

::. Пустоцвет на огурцах | Овощеводство / огурец Пустоцвет на огурцах

Многие огородники сталкивались с таким явлением, когда кусты огурцов обильно цветут, но формируют совсем мало зеленцов. Подобное явление называют «пустоцветом» и возникает оно при выращивании раздельнополых сортов огурца, т. е. тех растений, которые на своих побегах образуют как мужские (пустоцветы), так и женские цветки.

Их несложно отличить по внешнему виду: цветки мужского типа располагаются на тонком стебельке, а женские имеют у своего основания небольшое утолщение в виде цилиндрика, похожего на миниатюрный огурчик, - если опыление проходит успешно из этого утолщения начинает формироваться плод. Именно цветки женского типа способны формировать завязь, а жизнь мужских цветков составляет всего лишь пару дней, за которую при благоприятных условиях они выполняют свою основную функцию – опыление, а затем опадают.

Проблему с пустоцветом огурца сегодня очень легко решить, высаживая на своем огороде самоопыляемые или партенокарпические сорта и гибриды . Самоопыляемые растения образуют цветки, которые имеют одновременно и тычинки, и пестик, поэтому говорить о пустоцвете и плохой опыляемости здесь не приходится. А партенокарпическим гибридам опыление и вовсе не нужно – они из своих исключительно женских соцветий формируют завязь без участия пыльцы. Однако если излюбленными сортами огородника являются обыкновенные огурцы с раздельнополыми цветками, при выращивании таких разновидностей обязательно стоит учесть и не допускать ошибок, которые могут повлечь за собой образования на кустах многочисленного пустоцвета.

Причиной образования многочисленных мужских цветков и единичных женских (или их полного отсутствия) может стать неправильно выбранный посадочный материал. Собираясь высадить пчелоопыляемые сорта, необходимо брать семена 2-3-летнего возраста. Как ни странно, но свежие (прошлогодние) семена формируют кусты преимущественно с мужским типом цветения и дают крайне скудный урожай. Можно пойти другим путем и искусственно «состарить» свежесобранные огуречные семечки: прогреть их у радиатора отопления в течение 1,5-2 месяцев или прокалить в духовом шкафу в течение 2 часов при температуре 50-60°С.

Много пустоцвета образуется на перекормленных азотом растениям: такие экземпляры имеют сочные стебли и листья, отличаются пышным внешним видом, но практически не формируют плодов. Поэтому на протяжении всего периода вегетации культуры необходимо придерживаться правильного режима подкормок, а уже перекормленные азотом кусты попытаться привести в чувство с помощью подкормки вытяжкой двойного суперфосфата.

Известно, что огурцы – очень влаголюбивая культура и для хорошего роста и плодоношения требует регулярного и обильного полива. Однако в этом деле есть маленькая хитрость: обильно поливать пчелоопыляемые сорта необходимо до начала бутонизации и в период массового налива плодов, а вот когда цветение только начинается поливы необходимо сократить. В стрессовом состоянии при нехватке влаги растения «задумываются» о потомстве и начинают массово формировать женские цветки и, соответственно, завязь. Полив в этот период проводят, когда почва заметно подсохнет, а листья на кустах слегка (!) подвянут. После того как на растениях появится достаточное количество завязи, обычный режим полива возвращают.

Отсутствие завязи на кустах может быть причиной неблагоприятных погодных условий. Если лето выдается излишне жарким и температура воздуха в дневное время поднимается выше +26-27°С, то пыльца на цветках становится стерильной и как бы хорошо ни работали пчелы, опыления не произойдет. В данном случае стоит забыть о предыдущем совете и увеличить нормы полива растений - проводить его утром и вечером под корень и методом дождевания. А вот если на улице, наоборот, устанавливается холодная погода с показателями ниже +14-15°С, то полив прекращают, а над грядкой устанавливают дуги и накидывают укрывной материал, чтобы помочь растениям пережить критические условия.

Не стоит удивляться массовому пустоцвету на огурцах, высаженных на затененном участке. Для вызревания пыльцы на цветках и успешного опыления огурцам жизненно необходимы солнечные лучи, поэтому не стоит отводить для них место под посадку возле сплошного забора, под деревом или рядом с высокорослыми культурами. Если же ошибка уже допущена, то можно попытаться исправить ситуацию прищипкой: у раннеспелых сортов удалить точку роста на главном стебле над 8-10 листом, у позднеспелых – над 6-8. На образовавшихся в скором времени боковых побегах появятся женские соцветия и образуется завязь.

Важное значение имеет и схема посадки огурцов. Оптимальным считается расстояние между растениями 20-25 см в ряду и 60-70 см в междурядьях. При загущенности посадок образуется много пустоцвета и завязи на кустах оказывается очень мало. Удалять взрослые кусты и прореживать посадки, конечно, не стоит. Имеет смысл простимулировать образование женских соцветий сокращением полива и прищипкой, а кусты сбрызнуть несколько раз с интервалом 1-2 дня медовой водой (1 ч.л. на 1 л воды), чтобы привлечь на грядку пчел и шмелей.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 172 | автор: sadovod | 10 июля 2017 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.