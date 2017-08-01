

::. Летние посадки салата | Овощеводство / салат Летние посадки салата

Далеко не каждый занимается выращиванием салата на своем участке. Наверное, многие недооценивают его полезных свойств. Все виды салата – просто кладезь витаминов и минералов. Диетологи полноправно считают этот овощ одним из самых полезных, потому что он способен обогатить организм всеми необходимыми биологически активными веществами при минимальном употреблении калорий. А с учетом его скороспелости, неприхотливости в уходе и огромного разнообразия сортов и видов он непременно должен занять почетное место на каждом огороде.

Сначала я высевала салаты только весной. Но нашей семье очень полюбились различные блюда с добавлением сочных свежих листьев этой полезной культуры, поэтому я решила продлить период ее плодоношения до заморозков. Летом на моем огороде освобождаются грядки после уборки ранних овощей. Не теряя драгоценное теплое время, засеваю их различными видами салата. Однако стоит внимательно подойти к выбору семян для летних посадок. Для посевов в открытом грунте лучше подходят листовые формы, которые отличаются более коротким периодом вегетации. Их я высеваю волнами с интервалом в 15-20 дней по мере освобождения грядок вплоть до конца лета. Кочанные сорта высаживаю в теплице с середины июля до начала августа. Пробовала сажать летом те сорта, которые высевала весной. Однако хорошего урожая с них получить не удалось, потому что в летний зной их листья очень быстро грубели, а растения начинали активно стрелковаться. Поэтому при покупке семян стала внимательно читать описание на обороте упаковки, где обычно указано, подходит тот или иной салат для летней выгонки или нет. С сортами экспериментирую каждый сезон, но непременно высаживаю полюбившийся листовой «Гурман», устойчивый к цветушности, полукочанный «Берлинский желтый» с коротким периодом вегетации и раннеспелый сорт «Сказка», который быстро растет при любой длине светового дня. В теплице высаживаю кочанный сорт «Беттнера», образующий кочаны уже через 35-45 дней после появления всходов, а также «Поло», который обладает не только отличным вкусом, но и устойчивостью к стрелкованию при высоких температурах.

Для получения урожая салата в течение всего лета, я прикладываю минимум усилий. Его высаживаю только на солнечных участках, потому что в тени он развивается слабо и накапливает нитраты. Грядку освобождаю от сорняков и растительных остатков. Под перекопку на каждый квадратный метр вношу треть ведра перегноя и стакан золы. Если готовлю участок под листовой салат, то делаю бороздки на расстоянии 15-20 см и проливаю их водой. Семена заделываю на глубину 1-1,5 см и располагаю их в 2-3 см друг от друга. Когда всходы достигнут высоты 5-7 см, я их прореживаю, выдерживая между ними интервал в 5-10 см. Расстояние между растениями полукочанных сортов должно составлять 20-25 см, а кочанных - 30-35 см. На протяжении периода вегетации обеспечиваю этот овощ регулярным поливом. При недостаточной влажности грунта листья данной культуры грубеют, а при переувлажнении велика вероятность появления гнилей. После полива провожу рыхление и выпалываю сорняки. Для защиты от вредителей подсыпаю в грядки золу каждые 10-14 дней.

Листовые салаты убираю после образования типичной для данного сорта розетки листьев. Их я выдергиваю, обрезаю корни и упаковываю в полиэтиленовые пакет, который помещаю в холодильник. Так этот продукт не теряет своей питательной ценности и хранится до 3-4 недель. Кочанные сорта, выросшие в теплице, я выкапываю осенью, переношу в подвал, прикапываю в грунт и расходую по мере необходимости.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 175 | автор: sadovod | Вчера, 09:40 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.