ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ перегородок в загородном доме

Перегородки предназначены для того, чтобы поделить помещение на несколько обособленных. Перегородки или межкомнатные стены используются как в квартирах, так и на дачах, и в офисах. Звукоизоляция перегородок играет важную роль, особенно, когда речь идёт о тонких дачных конструкциях, преимущественно из дерева.

Качественная звукоизоляция – это несколько систем, объединенных одной целью. Звукоотражение –в начале, звукопоглощение – в середине, и последним штрихом – акустика. Весь этот комплекс в итоге обеспечит комфортное нахождение в помещение с перегородкой.

Межкомнатные стены бывают однослойными и многослойными.

Однослойные стены похожи на несущие. Они изготовлены из плотного и жёсткого материла, такого как, кирпич, газобетон. Такие стены имеют высокий показатель звукоизоляции только за счёт своей массы и толщины. И, собственно, именно это является их недостатком, т.к. чем больше толщина, тем больше пространства «съест» эта стена.

Многослойные межкомнатные стены. Такие чаще всего встречаются именно в дачных домах. Их особенность в том, что они набираются, как «пирог». Слои из разного материала чередуются между собой и наполняют каркасное основание. Материалы должны имеют разную степень плотности, чтобы выполнить все функции – звукоизоляцию, теплоизоляцию и жёсткость. Более плотные и жёсткие слои обеспечат звукоотражение и сделают конструкцию более стойкой и надёжность, мягкие, в свою очередь, поглотят звук за счёт трения воздуха в порах.

ВАЖНО. Не используйте в качестве звукопоглотителей пенополиуретан, пенопласт и пробку. Эти материалы не могут пропускать воздух через себя. Это снижает качество звукоизоляции и теплоизоляции. Не говоря уж о том, что появляется риск возникновения плесени.

Раньше для ослабления звуков, идущих из соседних помещений, на межкомнатные стены вешали ковер. Его ворс отлично приглушал шум.

В зависимости от ситуаций для звукоизоляции каркасных перегородок в загородном доме используется разное сочетание следующих материалов.

- Гипсокартон. Или же просто – гипрок. Это обычный лист из гипса, обшитый строительным картоном. Видов гипсокартона очень много, для стен обычно применяются либо стандартные, либо усиленные.























- Изоплат. Это марка мягкой древесноволокнистой плиты, произведенной из хвойных пород древесины. Для звукоизоляции стен загородного дома подойдут как теплозвукоизоляционные плиты, так и универсальные. В последних присутствует крепление шип-паз для более простой и надёжной стыковки, а также дополнительная пропитка парафином для защиты от влаги.

























- Утеплитель. Обычно для целей звукоизоляции используется утеплитель в матах, льняной или же минеральная вата. Они не только являются отличными теплоизоляторами, но и выполняют функции звукоизоляции за счёт своей толщины и множества переплетающихся волокон.

























- Изотекс. Это марка декоративных стеновых и потолочных панелей, изготовленных на основе теплозвукоизоляционных плит Изоплат. То есть плиту Изоплат на заводе обклеивают моющимися обоями или льняной тканью. Получается уникальная панель, легкая в установке благодаря шип-паз и многофункциональная, т.к. обеспечивает тепло- и звукоизоляцию.























No1 Изотекс и Изоплат

В случае если межкомнатная стена уже установлена и переделывать её не хочется, звукоизоляцию можно выполнить самым простым способом. На готовую стену устанавливаете декоративные панели Изотекс или же (для большей эффективности) сначала теплозвукоизоляционную плиту Изоплат, а сверху Изотекс. Принцип действия такой же, как у ковра на стене, а эффект в разы выше. Изотекс имеет толщину 12 мм, а Изоплат от 12 мм до 50 мм, таким образом вы сами можете регулировать уровень звукоизоляции в зависимости от размера помещения. Изоплат 12 мм имеет коэффициент звукоизоляции воздушного шума Rw – 23дБ.

































No 2 Примыкание

Если межкомнатная перегородка ещё только устанавливается, имеет смысл положить между ней и несущей стеной эластичный материал. Идеально подойдёт та же теплозвукоизоляционная плита Изоплат. Такой приём увеличит коэффициент звукоизоляции всей конструкции до 41дБ.

No 3 Изоплат и гипсокартон

Данный способ также можно использовать, когда стена уже стоит. В этом случае на стену ставится сначала Изоплат в качестве звукопоглотителя, а поверх него гипрок, как звукоотражатель. Гипрок можно отделать как обоями или штукатуркой, так и теми же декоративными панелями Изотекс. В последнем случае вы качественно улучшите акустику в помещении. Для лучшего эффекта используйте несколько плит Изоплат перед гипроком. Следует учесть, что увеличение слоёв гипрока вместо Изоплат не даёт того же эффекта.

























No 4 Утеплитель, Изоплат, гипрок

В пустой каркас межкомнатной стены устанавливается сначала толстый утеплитель, затем сверху он закрывается плитами Изоплат, а далее уже гипроком и Изотексом. Данный вариант идеален в том случае, если перегородки только предстоит устанавливать. Толстый звукопоглощающий слой и разная плотность материалов обеспечат вам надёжную звукоизоляцию.

























В данной статье была рассмотрена звукоизоляция перегородок в загородном доме. Однако все вышеперечисленные методы годятся для любого помещения, будь то квартира или офис.

