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::. Суккуленты и кактусы на подоконнике | На подоконнике
Суккуленты и кактусы на подоконникеСуккуленты и кактусы на подоконнике
Комнатные растения приносят мне огромную радость, и поэтому я на протяжении всего года любовно за ними ухаживаю, периодически добавляя к своей коллекции все новые и новые виды. Особую симпатию питаю к суккулентам и кактусам. Эти растения восхитительны не только своим оригинальным и даже экзотическим внешним видом, но и поразительной неприхотливостью в уходе в сравнении с большинством других комнатных цветов. Если некоторых капризных «товарищей» нельзя оставить без присмотра и на пару дней, то кактусы и суккуленты прекрасно могут пережить даже экстремальные условия при полном отсутствии питания и влаги на протяжении довольно длительного периода. Поэтому, уезжая в командировку или отпуск, за эти растения я всегда спокойна и не перепоручаю заботу о них соседке.
Конечно, все понятия относительны, и этим «спартанцам» тоже требуется внимание. Чтобы они радовали своих хозяев здоровьем и красотой, следует помнить о некоторых тонкостях ухода за ними и соблюдать определенные правила при их выращивании.
Суккуленты – это довольно обширное понятие, объединяющее в себе несколько семейств цветочных культур, которые могут запасать питательные вещества и воду в своих листьях или стеблях при благоприятных условиях и расходовать их на обеспечение жизнедеятельности в засушливые периоды. Кактусы – это одно из самых больших семейств суккулентных растений, сохраняющих влагу в своих стеблях. Цветоводы-любители обычно называют суккулентами те разновидности, которые в отличие от кактусов лишены колючек и имеют толстые мясистые листья, зачастую покрытые красивым опушением или восковым налетом. Хотя существуют и суккуленты с колючками, и кактусы – без колючек. Но вряд ли стоит вдаваться в подобные тонкости ботанической науки, ведь даже начинающий цветовод может с легкостью различить этот вид комнатных растений по небольшой испаряющей поверхности наземной части, толстым мясистым стеблям и листьям.
К тому же и суккуленты, и кактусы требует к себе одинакового ухода. Они в равной степени нуждаются в большом количестве света, поэтому эти растения я в своем доме разместила на самом светлом подоконнике, обращенном на южную сторону. При недостатке света они вытягиваются, ища дополнительных солнечных лучей, теряют свою декоративность и могут со временем даже погибнуть.
Природной особенностью кактусов и суккулентов является их приспособленность к засушливым условиям, поэтому излишний полив негативно сказывается на их росте и развитии. Если поддерживать грунт в горшке постоянно влажным, то растения могут загнить. Поэтому в летний и весенний период, когда они активно растут, я поливаю их регулярно, но не чрезмерно - примерно 1 раз в 7-10 дней. А зимой, когда они находятся в состоянии покоя, количество поливов свожу к минимуму. В зимнее время предпочтительно поместить их в прохладное помещение и держать при температуре 10-12°С. В таком случае, поливать их совсем не потребуется. У меня же такой возможности нет – я держу эти растения на подоконнике, но пододвигаю их ближе к стеклу, где температура немного ниже и провожу поверхностный полив 1-2 раза в месяц, лишь слегка смачивая верхний слой грунта.
Существуют и такие разновидности, которые «впадают в спячку» летом, а зимой, наоборот, начинают расти и зацветают. Для них необходимо будет обеспечить режим полива с точностью до наоборот. Поэтому прежде чем приобрести в магазине новый понравившийся экземпляр внимательно знакомлюсь с его описанием или же консультируюсь с продавцом.
Несмотря на то, что суккуленты и кактусы менее требовательны к питательной среде произрастания и могут прекрасно развиваться на бедной почве, я не пренебрегаю подкормками и иногда в воду для полива добавляю жидкие органоминеральные удобрения для цветочных культур, но дозу уменьшаю в три раза.
Пересадкой и размножением этих растений занимаюсь весной и использую для этих целей специальный грунт для кактусов, который приобретаю в магазине. Большинство представителей этого вида легко размножаются листовыми и стеблевыми черенками, а некоторые – боковыми отпрысками, которые я укореняю сначала во влажном песке, а затем высаживаю на постоянное место. Если хочу просто пересадить тот или иной суккулент в новый горшок, то делаю это методом перевалки и несколько дней после этого защищаю растение от прямых солнечных лучей и не поливаю, дожидаясь, когда заживут поврежденные корешки.
Эти неприхотливые растения могут долгие годы расти в одном и том же горшке, но меня то и дело тянет на эксперименты, особенно когда я пополняю свою коллекцию новыми видами. Чтобы повысить декоративность своего «суккулентного» подоконника, я сажаю в широкие низкие емкости сразу по несколько видов суккулентов и кактусов, отличающихся формой и окраской. Такие композиции смотрятся особенно эффектно и никого не оставляют равнодушными.
Кудрина Ирина
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::. прочитало: 97 | автор: sadovod | Сегодня, 11:05 | Комментариев 0 |
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