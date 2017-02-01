Декоративные растения с черными цветами или листьями

Зима – самое подходящее время, чтобы спокойно распланировать предстоящие посадки. Для тех садоводов, кто в грядущем дачном сезоне решил украсить свой участок новыми декоративными растениями, советую обратить внимание на растения с темно-фиолетовыми и практически черными листьями или цветами. Такие культуры смотрятся невероятно эффектно на фоне привычной для наших глаз зелени и становятся главным акцентом клумбы или группы садовых насаждений.

На переднем плане цветника или по краю клумбы очень броско будут смотреться виолы, или садовые анютины глазки , с иссиня-черными соцветиями. Сорта «Черный король» и «Черный кристалл», несмотря на свои невысокие кустики, достигающие в высоту всего 15 см, будут привлекать всеобщее внимание благодаря своим довольно крупным (до 7 см в диаметре) и невероятно красивым бархатистым соцветиям с довольно редким для садовых культур оттенком лепестков. Не менее декоративен сорт виолы « Горное волшебство», достигающий в высоту уже 20-25 см и украшенный в период цветения крупными эффектными соцветиями глубокого черного цвета. А вот ампельный сорт анютиных глазок «Черный водопад F1» формирует многочисленные черные соцветия на вьющихся побегах (до 30 см длиной) и очень красиво выглядит в подвесном кашпо. Эти необычные цветы порадуют не только неприхотливостью в уходе, но и продолжительным периодом цветения, который длится с мая по сентябрь.

Никого не оставит равнодушным экстравагантный сорт шток-розы, или мальвы , под названием «Нигра». Это многолетнее растение достигает в высоту 1,5-2 м и в период цветения выбрасывает великолепные по красоте колосовидные соцветия с крупными (до 12 см в диаметре) воронковидными соцветиями темно-бордового цвета, на расстоянии кажущимися абсолютно черными. Этот броский сорт мальвы будет отлично смотреться как в композиции с другими растениями, так и в одиночестве, и сможет украшать садовый участок с июня по август.

Среди многолетних неприхотливых цветочных культур непременно стоит выделить эффектные сорта лилейников с черными соцветиями: «Бела Лугози», имеющий бархатные черно-малиновые лепестки, «Блэк Принс» с ароматными соцветиями темно-вишневого оттенка и «Блэк Ангус» с очень эффектными чернильно-фиолетовыми цветками.

Ранней весной главным акцентом цветника станут величественные ирисы сортов «Черная Мадонна», «Мужчина в черном» и «Поцелуй дракона». Эти необыкновенные по красоте сорта выделяется среди остальных благодаря своим очень крупным соцветиям, бархатистые лепестки которых окрашены в настолько темные тона фиолетового цвета, что кажутся абсолютно черными, отчего смотрятся особенно броско.

А вот очиток сорта «Матрона» привлекает к себе внимание за необычную для этой декоративной культуры окраску листьев. Они окрашены в темно-лиловые тона и кажутся практически черными. Еще более привлекателен этот сорт в период цветения – растение выбрасывает плотные темно-розовые соцветия, которые еще больше усиливают эффект его темных листьев.

Создаст необычайно красивое обрамление на клумбе или выступит как «сольный артист» на садовом участке яркий сорт колеуса «Черный дракон». Красоту этому невысокому пышному растению придают бархатистые гофрированные листочки, переливающиеся в зависимости от степени освещения пурпурными либо темно-бордовыми оттенками и не теряющие своей декоративности на протяжении всего сезона.

Нельзя ни вспомнить о таком превосходном многолетнике как хоста . Среди огромного сортового разнообразия этой декоративной культуры особенно выделяется сорт «Черный нефрит», достигающий в высоту 70-80 см и обращающий на себя внимание редкой черно-зеленой окраской очень крупных (35х25 см) листовых пластин. Этот сорт поможет украсить любой цветник и даже высаженный в одиночестве способен украсить самые неприглядные уголки садового участка.

Великолепным украшением сада станет калинолистный пузыреплодник сорта «Дьяболо» с очень красивыми темно-лиловыми листьями. Этот декоративный кустарник неприхотлив в уходе, быстро растет и достигает высоты 2-2,5 м. «Дьяболо» прекрасно переносит стрижку и его кроне можно придавать любую форму, привлекательности которой добавляет выразительная темная листва.

Не менее броско смотрится в саду сорт барбариса тунберга «Атропурпуреа». Этот раскидистый кустарник достигает в высоту 2 м и будет выгодно контрастировать с зелеными садовыми насаждениями благодаря эффектным и ярким темно-пурпурным листьям. Декоративность этого восхитительного сорта сохраняется с ранней весны до поздней осени и особенно привлекательно кустарник смотрится в период цветения, когда на побегах образуются многочисленные соцветия, состоящие из мелких цветков с лиловыми лепестками и желтой серединкой. А ранней осенью ему добавляют привлекательности созревающие коралловые ягоды, которые продолжают висеть на ветках вплоть до заморозков. Однажды высаженный на участке барбарис «Атропурпуреа» будет радовать своей красотой очень долго – более 50 лет.



Кудрина Ирина

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