

::. НУЖНЫ ЛИ ПЛОДОВОМУ ДЕРЕВУ ОПОРЫ? | Ваш сад НУЖНЫ ЛИ ПЛОДОВОМУ ДЕРЕВУ ОПОРЫ?

В последние годы многие садоводы при посадке плодовых саженцев перестали подвязывать их к кольям. Нужно ли использовать кол при посадке или можно обойтись без него, часто спрашивают садоводы. В старых справочниках и руководствах по садоводству важную роль отводят подвязке деревьев к колу после посадки. При закладке плодового сада важно строго соблюдать правила посадки саженцев. Каждый прием имеет большое значение. Использование кола и подвязка необходимы для того, чтобы дерево не раскачивалось ветром и сохраняло вертикальное положение. Деревья, посаженные без кольев, обычно сильно раскачиваются ветром, теряют вертикальность и хуже приживаются и развиваются из-за обрыва корней.

При выкопке саженцев в питомнике сильно повреждается корневая система. Такой саженец при посадке на постоянное место имеет слабые корни, и связь их с почвой нарушается, поэтому отсутствует сопротивление дерева ветрам. При сильных ветрах, особенно после сильных дождей и поливов, пересаженные крупные деревья из-за парусности и тяжести кроны могут повалиться. Садоводам надо помнить, что корни саженца выходят за пределы посадочной ямы только через два года после посадки, тогда дерево само прочно закрепляется в почве.

Главная роль кольев - укрепление дерева в вертикальном положении и создание нормальных условий для роста и развития корневой системы.

Существуют различные взгляды на то, с какой стороны ствола посаженного дерева ставить кол. Одни рекомендуют размещать саженец с северной стороны от кола, чтобы защитить кору ствола от солнечных ожогов в конце зимы. Другие советуют ставить кол с северной стороны от саженца, тем самым предохраняя его от морозобоин в зимнее время. В книге "Любительское садоводство на южном Урале" находим, что "кол надо располагать с запада от саженца, со стороны преобладающих ветров, чтобы подвязка работала на растяжку".

Каким советом руководствоваться садоводам? Правильны все рекомендации, но применять их надо с учетом конкретных местных условий. В суровых условиях, где деревья часто повреждаются морозобоинами, надо ставить кол с северной стороны стволика саженца. В условиях Ленинградской области часты повреждения коры солнечными ожогами, поэтому лучше ставить кол с южной стороны дерева. На открытых местах с преобладающими сильными ветрами желательно ставить кол со стороны ветров.

Надо помнить, что кол только в первый год после посадки предохраняет кору от повреждений, он не может заменить побелку и обвязку ствола в зимнее время.

Постоянный кол должен быть хорошо выстроганным, гладким, длиной 1,5 м и толщиной 3-4 см. Его ставят в центр посадочной ямы и вбивают на глубину 15-20 см. Именно, до посадки саженца, а не наоборот, чтобы не повредить корни.

Если кол оказался высоким, его надо спилить так, чтобы вершина была несколько ниже первой нижней ветви саженца. Длинные колья, заходящие внутрь кроны, при ветре могут повреждать отдельные ветви дерева.

После первой поливки саженец свободно подвязывают к колу мягким шпагатом в виде восьмерки. Нельзя сразу после посадки туго подвязывать саженец, так как почва будет оседать и увлекать за собой саженец, который подвязан к колу. Это может вызвать оголение и даже обрывы корней. Через 15-20 дней, когда почва в яме осядет, саженец подвязывают к колу уже туже, чтобы предотвратить раскачивание ветром.

Если саженцы посажены, но не подвязаны для того, чтобы не повредить корни вбивают кол уже в край посадочной ямы, затем выпрямляют растение и подвязывают.

В. Пономаренко, академик Петровской академии наук



Газета "САДОВОД" 2001г.



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::. прочитало: 135 | автор: sadovod | Вчера, 08:51 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.