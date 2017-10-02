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::. Для чего нужен влагозарядковый полив сада | Ваш сад
Для чего нужен влагозарядковый полив сада
Неопытные садоводы часто пренебрегают осенним влагозарядковым поливом своего сада и, собрав урожай с ягодников и плодовых культур, полагают, что в данном сезоне растения уже выполнили свою основную роль и теперь могут спокойно «отдыхать». Столь легкомысленное отношение к этому агротехническому приему связано чаще всего с незнанием определенных фаз развития древесных растений, а также с непониманием назначения обильного осеннего полива садовых насаждений. Ведь для того чтобы деревья и кустарники вновь смогли порадовать своего хозяина столь обильным урожаем ягод и фруктов (или пышным цветением – в случае с декоративными культурами), им требует помочь восстановить силы после плодоношения и должным образом подготовиться к предстоящей зимовке. И в данном деле особую важную роль играет влагозарядковый полив, который порой требуется проводить даже в дождливую осень, а уж о засушливых осенних месяцах и говорить не приходится.
Дело в том, что в осенний период происходит интенсивное развитие корневой системы всех садовых культур и насколько плодотворным окажется этот процесс зависит как раз от степени увлажненности грунта. Особенно активно в этот период развиваются мелкие корешки, являющиеся главным «органом» каждого растения, ответственным за поглощение питательных веществ и влаги из почвы.
Достаточное потребление растениями питательных веществ в осенние месяцы, среди которых основное значение имеют фосфор и калий, положительным образом сказывается на вызревании их древесины, что важно в преддверии предстоящих морозов, и закладке достаточного количества цветочных почек будущего сезона. Естественно, из сухой почвы растению не получится добыть элементы питания (при внесении должного количества удобрений), которые оказываются для него сейчас жизненно необходимыми. Поэтому в предзимний период так важно обеспечить достаточную увлажненность грунта в саду для того, чтобы все культуры смогли в доступной, то есть водорастворимой форме, получить полноценное питание.
Не меньшее значение имеет и объем влаги, которую потребляет растение в осенний период. Достаточное количество влаги в почве в это время станет гарантией того, что деревья и кустарники не пострадают зимой от иссушения. Ведь даже в самые морозные месяцы стволы и ветви древесных культур продолжают испарять влагу, причем наиболее интенсивно этот процесс происходит на части растения, обращенной на южную сторону. Если с осени растение не напитает свои ткани влагой, ему потребуется зимой расходовать свои внутренние, весьма скудные ресурсы, ведь добыть зимой замерзшую воду из почвы не представляется для него возможным. А садоводу в такой ситуации уже не придется рассчитывать на достойный урожай в будущем сезоне – здесь речь идет уже не об урожае, а о сохранении жизни растения.
Кроме этого, достаточная увлажненность земли в приствольном круге садовой культуры станет залогом ее высокой теплоемкости. Проще говоря, влажная почва в зимние месяцы при перепадах температур будет гораздо медленнее промерзать и оттаивать, защищая, таким образом, корневую систему растения от повреждений. Особенно важна хорошая увлажненность грунта в тех регионах, где наблюдается малый снежный покров в холодное время года. Небольшой слой снега не только пагубно влияет на корневую систему в зимнее время, лишая его естественного «утеплителя», но и обделяет растения влагой весной, когда нередко из-за излишне резкого потепления снег после быстрого таяния не успевает впитаться в почву и напоить садовые культуры, а мгновенно испаряется с поверхности земли. Поэтому в таких непредсказуемых погодных условиях нельзя надеяться на авось, а стоит со всей ответственностью подойти к такому осеннему мероприятию как влагозарядковый полив сада.
Кудрина Ирина
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::. прочитало: 66 | автор: sadovod | Сегодня, 10:29 | Комментариев 0 |
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