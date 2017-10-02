

::. Влагозарядкоый полив: сроки и нормы | Ваш сад Влагозарядкоый полив: сроки и нормы

Торопиться с проведением осеннего полива сада не стоит, чтобы не простимулировать ненужный рост молодых побегов на растениях и не затянуть процесс вызревания древесины на однолетних побегах, что особенно губительно для молодых культур. В этом деле лучше руководствоваться не конкретными датами, а погодными условиями того или иного сезона. Более верным указателем станет полностью пожелтевшая листва на деревьях и кустарниках, которая начала интенсивно облетать с ветвей на землю. Обычно это явление наблюдается в конце сентября или первой половине октября, когда температура за окном не повышается выше +2-4°С. Откладывать полив на более поздние сроки также не стоит, поскольку недостаток влаги в почве негативным образом скажется на развитии корневой системы растений и их подготовке к предстоящей зимовке.

Нормы воды, вливаемой под плодовое дерево во время осеннего влагозарядкового полива, зависят от типа почвы на участке, уровня залегания грунтовых вод, возраста самого растения и количества осадков в осенние месяцы. В среднем на одно взрослое дерево, растущее на хорошо дренируемом типе грунта с низко расположенными грунтовыми водами, требуется около 100 л воды из расчета на 1 м кв. его приствольного круга. Для молодого деревца, еще не достигшего пятилетнего возраста, этот объем можно сократить вдвое (такие же нормы применимы и для взрослых кустарников), а для «пожилых», особо крупных и раскидистых экземпляров данную норму имеет смысл довести до 150 л. Однако подобное мероприятие лучше проводить в течение нескольких дней, чтобы столь большой объем воды успевал впитываться в глубокие слои почвы, а не растекался за пределы приствольного круга растения. В засушливый осенний период эту усредненную норму увеличивают, а при затяжных дождях уменьшают примерно на 25-30%. На песчаных почвах, имеющих повышенную водопроницаемость, нормы воды, вливаемой под каждое дерево, увеличивают на 15-20%. А на участках с тяжелым, глинистым типом грунта к влагозарядковому поливу стоит подходить крайне осторожно, сокращая объемы воды вдвое в засушливую осень или полностью отказываясь от данного мероприятия при регулярных осадках. Подобная осторожность объясняется тем, что на глинистых почвах влага очень плохо просачивается в глубокие слои и часто застаивается вблизи корней, что нередко приводит к их загниванию. Такая же опасность может подстерегать садоводов, имеющих участки в низине, где подолгу застаивается вода, стекающая с близлежащей территории, а также обладателей дач, где уровень залегания грунтовых вод оказывается выше 2 м от поверхности земли.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 155 | автор: sadovod | Вчера, 10:07 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.