

::. ЛУЧШАЯ МАЗЬ ДЛЯ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ | Ваш сад ЛУЧШАЯ МАЗЬ ДЛЯ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ (газета «Земледелие, садоводство и огородничество» 1864г.)

Взять 2 фунта (фунт -373,24 г. - Ред.) желтой смолы (живицы), разбить на мелкие куски, положить в котелок и поставить на плиту. Когда смола начнет растапливаться, ее надо помешивать и по временами снимать кастрюлю с плиты, чтобы смола не пригорела. В растопленную смолу влить, помешивая, 1 фунт винного спирту (80-85°), нагрев его предварительно (бутылка со спиртом ставится в горячую воду). Чтобы спирт скорее растворил смолу, надо, вливши его, поставить котелок снова на плиту на несколько минут и, помешивая, нагревать до получения однообразной жидкости. Эту жидкость, пока не остыла, влить в бутылки, поставленные в горячую воду, и сразу закупорить.

Эта дешевая жидкая мазь чрезвычайно удобна как при прививке черенком, так и для замазывания ран при обрезке деревьев. В первом случае хорошо намазывать ею ленточки из бумаги и обертывать ими пораненное место, во втором - небольшое количество жидкости наливается на подносик (бутылка держится закупоренною, чтобы мазь не густела) и кистью из волоса, щетины или даже мочала намазывается на пораненное место. Мазь ложится тонким слоем, который не трескается и превосходно защищает рану.

газета «Земледелие, садоводство и огородничество» 1864г.



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::. прочитало: 75 | автор: sadovod | Сегодня, 10:51 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.