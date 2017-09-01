

::. Грядки после сбора урожая | Советы садоводов Грядки после сбора урожая

Давайте задумаемся, какими мы оставляем грядки после уборки урожая на зимний период и весеннюю посадку? Что за вопрос? Мы их перекапываем! Но вот здесь и кроется недоработка. Вдумаемся в сущность самого агроприема. Урожай вынес из почвы питательные вещества. Почва обеднела. Еще только сентябрь, да и в октябре еще не холодно. Так что почвенная «живность» могла бы еще работать, улучшая гумусный слой. Но чем им питаться? Влага есть, тепло есть, а органика, минеральные удобрения, микроэлементы? Их мало. Грядки мы перекопали и ничего не внесли в почву. Так вот, я грядки просто так, лишь бы копать, не копаю. Я обязательно вношу под перекопку органику - перегной, навоз (если он есть), песок, рубленую солому (если нет, то сено), сухие листья и опилки, обработанные селитрой или мочевиной, дерновую землю, доломитовую муку, минеральные удобрения и микроэлементы. Золу добавляю весной.

Что касается техники самой осенней перекопки, то здесь не надо торопиться. Зададимся вопросом, а кто собственно готовит гумусный слой, а главное, питает растения, служит им нишей? Различные микроорганизмы, грибки, земляные блошки погибнут, если мы перекопаем почву слишком рано, когда еще тепло, и живность может еще принести нам пользу. Непосредственно осенняя обработка почвы на садово-огородном участке мало чем отличается от весенней. Перекапываем гряды на 15-20 см, выбираем корни сорняков. Далее поперек грядок делаем бороздки на 10-15 см, вносим подкормки и сбрасываем лопатой туда порцию земли, ровняем гряду. Сверху мульчируем. Зимой приезжаем и следим, чтобы гряды не оголялись от снега. Весной перекапываем вилами, удаляем корни сорняков, накрываем пленкой и ждем посева и посадки.

И. Кривега, садовод

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 68 | автор: sadovod | Сегодня, 10:15 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.