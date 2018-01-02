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::. Капуста пак-чой | Овощеводство / капуста
Капуста пак-чой
Если вы уже освоили агротехнику выращивания традиционных культур и в грядущем дачном сезоне хотите внести на свои грядки разнообразие, предлагаю обратить внимание на листовую капусту пак-чой, которая имеет массу достоинств, но пока является редким гостем на российских огородах.
Эта культура является ближайшей «родственницей» капусты белокочанной – любимицы дачников. Однако пак-чой скорее стоит отнести к зеленным культурам, поскольку она не формирует кочана, а отдает свой урожай в виде сочных и очень полезных листьев. Однако если отдачи от капусты белокочанной приходится ждать довольно долго, то ее китайская «сестрица» начинает проситься к столу уже через месяц после появления полных всходов.
Листовая «китаянка» ценится за свою съедобную наземную часть - розетку сочных мясистых листьев с толстыми и широкими черешками, плотно прилегающими друг к другу. Листья пак-чой – прекрасный продукт для приготовления витаминных салатов и закусок, а хрустящие мясистые черешки можно употреблять не только в свежем, но и отварном или тушеном виде. Причем в зависимости от сорта эта культура может иметь различную окраску своей листовой розетки. Одни разновидности представлены темно-зелеными листьями и белоснежными черешками, у других вся розетка имеет бледно-зеленый оттенок, а третьи красавицы отличаются зеленым окрасом черешков и эффектными темно-пурпурными листовыми пластинами.
В отличие от довольно пресной белокочанной капусты эта листовая разновидность семейства Капустных выделяется выраженными пикантными нотками и островатым послевкусием, походя по вкусу на рукколу, что позволяет использовать ее в качестве основного или единственного ингредиента для приготовления самостоятельных блюд. К тому скороспелость и холодостойкость этой культуры позволяет получать витаминную продукцию с грядок на протяжении всего дачного сезона – с ранней весны до глубокой осени. Для этого семена пак-чой высевают каждые 2-3 недели на новую грядку и получают конвейер полезной и вкусной зелени.
А похвастаться этой «китаянке» есть чем – ее листья и черешки изобилуют витаминами, минералами и биологически активными соединениями, которые требуются каждому из нас для поддержания в норме здоровья и работоспособности. Особенно ценится она за высокое содержание витамина А, железа, фосфора, калия, магния, фолиевой кислоты и лизина – незаменимого источника энергии. Низкая калорийность листьев и черешков этой листовой капусты, богатых растительной клетчаткой, ставят ее на одно из лидирующих мест среди диетических продуктов, которые дают организму массу питательных веществ, заодно выводя из него все шлаки и токсины, но не прибавляют ни единого сантиметра на талии.
Одним из главных достоинств пак-чой является ее невероятная скороспелость – техническая зрелость культуры наступает через 30-50 дней (в зависимости от сорта) после появления всходов на грядке, когда можно срезать всю листовую розетку растения. Но молодые сочные листочки, которые так и напрашиваются на бутерброд или в салат, можно начинать «щипать» уже спустя пару недель после посадки. К тому же каждый огородник сможет выбрать для посадки ту или иную разновидность пак-чой – низкорослые сорта высотой до 30 см «на пробу» или высокорослые раскидистые сорта высотой до 60 см и диаметром 30-35 см для витаминизации большой семьи.
Холодостойкость «китаянки» позволяет проводить сев весной в самые ранние сроки – буквально сразу после схода снега. При таком подходе грядку лучше подготовить с осени, заправив ее перегноем, минеральными удобрениями (до 2/3 ведра перегноя и по 1 ст.л. суперфосфата и сульфата калия на м2). Нелишним будет внесение под перекопку древесной золы, что на кислых почвах следует сделать в обязательном порядке (для раскисления грунта можно выбрать и другие раскислители).
Пак-чой, высаженная в апреле с коротким световым днем, быстро прорастет и активно нарастит пышную сочную листовую розетку в прохладной среде. К тому же при достаточной заправленности грядки удобрениями этой скороспелой культуре больше не потребуется никаких дополнительных подкормок. Максимум, что можно сделать - полить молодые всходы раствором коровяка (1:10).
В жаркое лето урожая от этой культуры добиться сложнее – при длинном световом дне растения ежедневно придется накрывать непрозрачным материалом, сокращая длину светового дня до 10-12 часов, что позволит избежать цветушности растений. Кроме того в засушливое лето потребуется усиленно заботиться о поддержании влажной среды вокруг растений с помощью регулярного полива под корень и дождевания из лейки, что сложно осуществить дачникам выходного дня.
В августе для пак-чой снова наступает «час-пик» - световой день идет на убыль, создавая благоприятные условия для «китаянки», температура воздуха понижается и регулярно начинают идти дожди. В таких условиях она будет развиваться прекрасно и порадует особо щедрым урожаем. А теплой осенью, регулярно подсевая на грядку новые семена, можно продолжать лакомиться этим пикантным листовым овощем до наступления морозов.
Кудрина Ирина
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::. прочитало: 60 | автор: sadovod | Сегодня, 10:48 | Комментариев 0 |
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